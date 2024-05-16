Alfa Romeo анонсировал выпуск новой специальной серии автомобилей — Finance.ua

Alfa Romeo анонсировал выпуск новой специальной серии автомобилей Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Alfa Romeo анонсировал выпуск новой специальной серии автомобилей

Alfa Romeo прекратила прием заказов на Giulia и Stelvio Quadrifoglio в Соединенных Штатах, однако эти модели продолжают продаваться в Европе. Для американских фанатов автомобилей новость становится еще печальнее из-за выпуска в Европе специальной серии с интересным интерьером. Седан и внедорожник этой ограниченной серии будут отличаться красным углепластиковым салоном.

Ограниченные серии носят название Super Sport в честь первой победы Alfa Romeo на Mille Miglia в 1928 году с моделью 6C 1500 Super Sport. Впервые с момента появления четырехлистного клевера 101 год назад, его культовый логотип будет на черном треугольнике, а не на обычном белом фоне. На официальных изображениях авто показаны в элегантном цвете Nero Vulcano Metallic, но Giulia и Stelvio также будут доступны в трехслойном цвете Rosso Etna. Альтернативно, седан может быть выкрашен Bianco Alfa.

Для спортивного седана можно выбрать крышу из углеродного волокна. Alfa Romeo оснащает Giulia Quadrifoglio 19-дюймовыми колесами, в то время как внедорожник Stelvio получает 21-дюймовые легкосплавные диски. Обе модели имеют черные тормозные суппорты и выхлопную систему Akrapovic с углеродными наконечниками. Зеркала заднего вида и передний сплиттер Giulia также выполнены из углерода.

Главное внимание привлекает интерьер, где Alfa Romeo использует красное углеродное волокно на приборной панели, центральной консоли и дверных панелях. Итальянский бренд отмечает, что материал обладает 3D-эффектом и гармонирует с красной строчкой на сиденьях. На подголовниках указано количество выпущенных автомобилей: 275 экземпляров Giulia и 175 единиц Stelvio. Эти модели будут продаваться во всем мире, кроме Северной Америки.

Alfa Romeo планирует выпустить полностью электрические модели Quadrifoglio в конце этого десятилетия. Следующая Giulia, релиз которой запланирован на 2026 год, будет использовать ту же платформу STLA Large, что и последний Dodge Charger. По словам генерального директора Жан-Филиппа Импарато, она будет выглядеть «бомбезно».

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