Alfa Romeo анонсировал выпуск новой специальной серии автомобилей — Finance.ua
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Alfa Romeo анонсировал выпуск новой специальной серии автомобилей

Технологии&Авто
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Alfa Romeo анонсировал выпуск новой специальной серии автомобилей
Alfa Romeo анонсировал выпуск новой специальной серии автомобилей
Alfa Romeo прекратила прием заказов на Giulia и Stelvio Quadrifoglio в Соединенных Штатах, однако эти модели продолжают продаваться в Европе. Для американских фанатов автомобилей новость становится еще печальнее из-за выпуска в Европе специальной серии с интересным интерьером. Седан и внедорожник этой ограниченной серии будут отличаться красным углепластиковым салоном.
Ограниченные серии носят название Super Sport в честь первой победы Alfa Romeo на Mille Miglia в 1928 году с моделью 6C 1500 Super Sport. Впервые с момента появления четырехлистного клевера 101 год назад, его культовый логотип будет на черном треугольнике, а не на обычном белом фоне. На официальных изображениях авто показаны в элегантном цвете Nero Vulcano Metallic, но Giulia и Stelvio также будут доступны в трехслойном цвете Rosso Etna. Альтернативно, седан может быть выкрашен Bianco Alfa.
Alfa Romeo анонсировал выпуск новой специальной серии автомобилей
Для спортивного седана можно выбрать крышу из углеродного волокна. Alfa Romeo оснащает Giulia Quadrifoglio 19-дюймовыми колесами, в то время как внедорожник Stelvio получает 21-дюймовые легкосплавные диски. Обе модели имеют черные тормозные суппорты и выхлопную систему Akrapovic с углеродными наконечниками. Зеркала заднего вида и передний сплиттер Giulia также выполнены из углерода.
Главное внимание привлекает интерьер, где Alfa Romeo использует красное углеродное волокно на приборной панели, центральной консоли и дверных панелях. Итальянский бренд отмечает, что материал обладает 3D-эффектом и гармонирует с красной строчкой на сиденьях. На подголовниках указано количество выпущенных автомобилей: 275 экземпляров Giulia и 175 единиц Stelvio. Эти модели будут продаваться во всем мире, кроме Северной Америки.
Alfa Romeo анонсировал выпуск новой специальной серии автомобилей
Alfa Romeo планирует выпустить полностью электрические модели Quadrifoglio в конце этого десятилетия. Следующая Giulia, релиз которой запланирован на 2026 год, будет использовать ту же платформу STLA Large, что и последний Dodge Charger. По словам генерального директора Жан-Филиппа Импарато, она будет выглядеть «бомбезно».
По материалам:
mmr.ua
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