Украинские металлурги назвали условия для увеличения валютного потока от экспорта — Finance.ua
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Украинские металлурги назвали условия для увеличения валютного потока от экспорта

Казна и Политика
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Увеличить валютную выручку от экспорта Украине помогут безопасные морские перевозки, финансирование для малых и средних потребителей стали, упрощение таможенных процедур и расширение номенклатуры экспортных товаров, а также содействие сертификации украинской продукции на мировых рынках.
Такое мнение высказала финансовый директор группы «Метинвест» Юлия Данкова во время Export Credit Forum 2023, который прошел 1 декабря в Киеве.
Организаторами форума выступили Экспортно-кредитное агентство в партнерстве с Министерством экономики Украины и при поддержке программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины». В его работе приняли участие министр экономики Украины Юлия Свириденко, руководители комитета ВРУ по экономической политике, представители банков, международных партнеров и компаний-экспортеров из разных отраслей и регионов Украины.
Юлия Данкова во время своего выступления отметила, что группа за 9 месяцев года принесла стране 1,3 млрд долларов валютной выручки, и имеет потенциал увеличения экспорта. И самый первый фактор, способствующий росту валютных поступлений — это безопасная отгрузка продукции по Черному морю.
«Мы должны иметь постоянную возможность поступления судов, страхование этих судов и сотрудничать с финансовыми учреждениями», — подчеркнула Данкова.
Второй фактор — возможность получения финансирования для малых и средних украинских компаний-потребителей металлопродукции. А третий — решение вопроса о перерастаможивании товаров, следующих транзитом через страны Европы, и расширение номенклатуры несырьевых товарных групп по кодам КВЭД, поддерживаемым Экспортно-кредитным агентством. Перечень изделий из металла охватывает только трубы и не содержит плоского и сортового проката — продукции с высокой добавленной стоимостью.
По словам Юлии Данковой, продвижению отечественного продукта в мире помогло бы признание украинских сертификатов качества или помощь в сертификации продукции на рынках других стран.
По материалам:
УНІАН
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