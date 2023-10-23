Украинские инженеры прошли обучение в Британии по защите инфраструктуры от атак рф — Finance.ua
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Украинские инженеры прошли обучение в Британии по защите инфраструктуры от атак рф

Энергетика
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Инженеры британской армии разработали новую программу обучения, чтобы помочь Украине укрепить ее способность защищать свою критически важную национальную инфраструктуру от атак россии этой зимой.
Как сообщили в Минобороны Великобритании, повреждение и уничтожение критической инфраструктуры в результате российских атак дронами и ракетами является одной из самых больших угроз жизни и безопасности для украинцев.
Отмечается, что обучение улучшит способность Украины планировать защиту своей критической инфраструктуры от подобных нападений. В частности, участникам программы рассказали, как определить наиболее уязвимые элементы критической инфраструктуры, потенциальную дальность взрыва и влияние различных видов оружия и взрывчатых веществ, а также лучше всего разместить физические и воздушные барьеры, чтобы помочь защитить эти объекты от российских атак.
«Крайне важно, чтобы Украина получала поддержку, в которой она остро нуждается всю зиму, поскольку ее гражданское население ежедневно сталкивается со смертельной опасностью со стороны сил путина и их неизбирательной кампании бомбардировок ее критически важной инфраструктуры… Этот специальный пакет обучения поможет спасти жизнь в очень холодные зимние месяцы, когда доступ к надежной энергии имеет жизненно важное значение», — заявил министр обороны Грант Шаппс.
В британском оборонном ведомстве отметили, что двухнедельный учебный курс был разработан и проведен по просьбе Украины с целью дальнейшего улучшения защиты ее энергетического сектора. При этом его сложность уже возросла по сравнению с предыдущими курсами, посвященными базовым мерам защиты, таким как использование мешков с песком и рытье траншей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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