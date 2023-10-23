Украинские инженеры прошли обучение в Британии по защите инфраструктуры от атак рф — Finance.ua

Украинские инженеры прошли обучение в Британии по защите инфраструктуры от атак рф
Инженеры британской армии разработали новую программу обучения, чтобы помочь Украине укрепить ее способность защищать свою критически важную национальную инфраструктуру от атак россии этой зимой.
Как сообщили в Минобороны Великобритании, повреждение и уничтожение критической инфраструктуры в результате российских атак дронами и ракетами является одной из самых больших угроз жизни и безопасности для украинцев.
Отмечается, что обучение улучшит способность Украины планировать защиту своей критической инфраструктуры от подобных нападений. В частности, участникам программы рассказали, как определить наиболее уязвимые элементы критической инфраструктуры, потенциальную дальность взрыва и влияние различных видов оружия и взрывчатых веществ, а также лучше всего разместить физические и воздушные барьеры, чтобы помочь защитить эти объекты от российских атак.
«Крайне важно, чтобы Украина получала поддержку, в которой она остро нуждается всю зиму, поскольку ее гражданское население ежедневно сталкивается со смертельной опасностью со стороны сил путина и их неизбирательной кампании бомбардировок ее критически важной инфраструктуры… Этот специальный пакет обучения поможет спасти жизнь в очень холодные зимние месяцы, когда доступ к надежной энергии имеет жизненно важное значение», — заявил министр обороны Грант Шаппс.
В британском оборонном ведомстве отметили, что двухнедельный учебный курс был разработан и проведен по просьбе Украины с целью дальнейшего улучшения защиты ее энергетического сектора. При этом его сложность уже возросла по сравнению с предыдущими курсами, посвященными базовым мерам защиты, таким как использование мешков с песком и рытье траншей.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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