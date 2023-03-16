Украинские инженеры будут работать над софтом для автомобилей будущего — Finance.ua

Украинские инженеры будут работать над софтом для автомобилей будущего Сегодня 18:32 — Технологии&Авто

Украинские инженеры будут работать над софтом для автомобилей будущего

Ведущий производитель автомобилей Stellantis вместе с GlobalLogic работают по разработке софта для автомобилей будущего.

Как сообщает пресс-служба GlobalLogic, в портфель Stellantis входит более 15 известных брендов авто, среди которых Chrysler, Dodge, Maserati, Opel, Fiat, Jeep и другие.

«Основным направлением взаимодействия станет разработка решений для платформ SDV (Software-Defined Vehicle) — программно-определенных автомобилей. Именно она формирует будущее автомобильной промышленности: архитектура SDV и приложения для нее позволяют автомобилю постоянно модернизироваться на протяжении всего жизненного цикла, запоминать привычки своих владельцев и постоянно учиться у них. Развитие Интернета вещей, 5G и цифровых двойников позволяют создавать настоящие диджитал-авто и, в частности, украинские IT-специалисты уже работают над автомобилями будущего», — говорится в сообщении.

Автомобили следующего поколения будут зависеть от программного обеспечения и улучшат опыт вождения и технического обслуживания их владельцев.

Отчет Goldman Sachs утверждает, что программное обеспечение станет ключевым фактором в конкурентной борьбе на автомобильном рынке.

Инженеры планируют не только создавать новые модели цифровых автомобилей, но и провести трансформацию существующих транспортных средств. Это поможет владельцам сохранить актуальность своих автомобилей даже через много лет после их выпуска, обновить их программное обеспечение и получить все преимущества использования SDV.

GlobalLogic помогает Stellantis в разработке ПО, систем верификации пользователей, DevOps и беспроводной интеграции на нескольких прикладных платформах. Это сотрудничество позволяет ускорить разработку SDV платформ для автомобилей Stellantis по всему миру.

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