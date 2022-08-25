Украинские хакеры взломали сайт компании Right Line, сотрудничавшей с российскими банками — Finance.ua

Украинские хакеры взломали сайт компании Right Line, сотрудничавшей с российскими банками Сегодня 14:10 — Финтех и Карты

Украинские хакеры взломали компанию Right Line — крупнейшего поставщика программного обеспечения в сфере онлайн-банкинга в россии и СНГ. Компания сотрудничала в том числе с «Тинькофф Банком», « Альфа-Банк ом» и «Газпромбанком».

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Всего было слито около 600 ГБ данных: резервные копии исходных кодов продуктов компании, внутренняя документация, облачное хранилище компании со служебными документами и т.п.

Как следствие: теперь хакерам гораздо проще искать уязвимости в банковских приложениях и на сайтах российских банков. То же касается проекта «Цифровой рубль» и «Системы Быстрых Платежей».

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