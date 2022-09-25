Украинские беженцы в Европе: куда едут и с какими трудностями сталкиваются (исследование) — Finance.ua
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Украинские беженцы в Европе: куда едут и с какими трудностями сталкиваются (исследование)

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Украинские беженцы в Европе: куда едут и с какими трудностями сталкиваются (исследование)
Украинские беженцы в Европе: куда едут и с какими трудностями сталкиваются (исследование)
Более 5 млн украинцев сейчас находятся за границей. В последние 5 месяцев аналитики портала 4service.group изучали проблемы украинских беженцев в Европе. Мы выбрали самое интересное из исследования.

Кто, куда и откуда уезжает

Согласно данным исследования, Киев — регион, из которого выехало больше всего людей (20,4% по состоянию на июль).
82% среди уехавших — это женщины. 50% — это женатые люди, а 44% имеют одного ребенка. Еще 41% респондентов имеют высшее образование.
Чаще всего выезжали из страны в марте. При этом в феврале и марте больше уезжали молодые люди в возрасте 25-34 лет (33%). А в апреле, мае и июне значительно больше уехало людей старшего возраста: 17% в возрасте 45-55 лет и старше 55 лет — 14%.
Польша стала страной, в которой больше всего украинских беженцев нашли убежище: 39,5% в апреле и 20,5% по состоянию на июль.
Украинские беженцы в Европе: куда едут и с какими трудностями сталкиваются (исследование)
Кстати, 23% опрошенных за время войны переехали из одной европейской страны в другую.
Критерии выбора стран, в которые переехали беженцы:
  • наличие родственников, знакомых или друзей — 21%;
  • условия для беженцев (жилье, соцвыплаты) — 15%;
  • климат — 9%;
  • условия для работы, поиска работы — 9%;
  • условия для обучения детей — 8%;
  • знание языка — 7%;
  • близость к границе с Украиной — 7%;
  • была возможность уехать только в эту страну — 5%;
  • удаленность от границы Украины — 4%;
  • об условиях переезда было больше информации в доступе — 4%;
  • всегда хотел здесь побывать — 3%;
  • наличие украинской диаспоры — 3%.
Украинские беженцы в Европе: куда едут и с какими трудностями сталкиваются (исследование)

Жизнь в новых условиях

Большинство беженцев получили статус временной защиты (68% в апреле и 80% в июле). 55% оформили и уже получают выплаты от европейских стран.
Только 20% пользоваться услугами сферы красоты за границей, подавляющее большинство — это молодежь 25-35 лет
Украинские беженцы в Европе: куда едут и с какими трудностями сталкиваются (исследование)
Кстати, исследователи спросили, оформили ли украинцы сим-карту мобильного оператора за границей. И выяснилось, что 36% среди тех, у кого такая есть, не удовлетворены услугами местного оператора мобильной связи, из-за высоких тарифов, малого количества интернет-трафика и низкого качества интернета.

Трудности за границей

Преимущественно украинцы, которые находятся за рубежом, жалуются на недостаток средств, а также трудности с поиском жилья и нехватки работы.
Украинские беженцы в Европе: куда едут и с какими трудностями сталкиваются (исследование)
Если же говорить об эмоциональной составляющей, то большинству не хватает родных и друзей рядом.
Украинские беженцы в Европе: куда едут и с какими трудностями сталкиваются (исследование)
При этом 85% украинцев ощущают доброжелательное отношение к себе со стороны местных жителей. Еще 10% заявили, что испытали равнодушное, а 2% — негативное отношение к ним со стороны европейцев.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
4service.group
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