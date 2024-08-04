Украинские беженцы способствуют росту экономики Европы — Finance.ua

Украинские беженцы способствуют росту экономики Европы Сегодня 16:03 — Мир

Украинские беженцы способствуют росту экономики Европы

Украинские беженцы давно перестали быть «обузой» для Европы и теперь вносят значительный вклад в ее экономическое благосостояние.

Об этом пишет lsm.lv.

В Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) оценивают дополнительный вклад украинских беженцев в ежегодные темпы роста ВВП Чехии, Польши и Эстонии в 1,2% в год, а в ВВП Венгрии, Латвии, Словакии, Литвы и Румынии почти в 0,8%. Даже в Великобритании он колеблется на уровне 0,2%. А это миллиарды евро в год.

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«В Латвии, согласно официальным данным, около 35% трудоспособных украинцев устроились на работу. Косвенно это подтверждают и данные о снижении официально зарегистрированной безработицы, поскольку многие украинцы состоят на государственной бирже труда… Но сейчас доля трудоустроенных еще выше», — отмечают журналисты издания.

Платя налоги, украинцы стали частью европейской рабочей силы и уже сами поддерживают экономику стран, где живут.

«Сейчас я работаю по договору, налоги, конечно, высокие, я их плачу, но теперь знаю свои права. И зарплату хотелось бы повыше, но не все сразу. Мне даже удается отправлять деньги в Украину и помогать оставшимся там родителям и младшей сестре. Главное, что меня не выгонят, не заплатив», — комментирует Юля из Кривого Рога, ночной администратор в небольшой гостинице в центре Риги.

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Та же Польша приняла около миллиона украинцев, и 80% из них сейчас сами себя содержат.

«Видимо, если бы не беженцы из Украины, экономика Польши была бы в рецессии. А уплаченные налоги в 2022 и 2023 годах украинцами уже более чем компенсировали расходы Польши на предоставленную помощь», — заключает lsm.lv.

В Чехии около 400 тысяч беженцев из Украины. Работают уже почти 90% трудоспособных, в первом квартале 2024 года поступления от них в бюджет преобладают над расходами почти вдвое.

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По данным Международного валютного фонда, ЕС потратил лишь 0,2% своего совокупного ВВП (или примерно 30−37 миллиардов евро), чтобы принять беженцев из Украины.

С каждым годом войны убежище украинцев становится все менее обременительным для экономик европейских стран.

По состоянию на ноябрь 2022 года выплаты из бюджета стран, предоставивших убежище, получали 73% украинских беженцев, а в январе 2024 года — лишь около 40%.

К тому же, украинцы из своих весьма небольших зарплат умудряются отправлять деньги домой, родным и близким.

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Эти средства имеют большое значение для сохранения украинской экономики. Так, в 2023 году сумма денежных переводов из-за границы в Украину достигла $11,3 млрд, что составляет более 5% ВВП Украины.

При этом, как утверждает издание, украинцы не конкуренты европейцам в трудоустройстве — у них совсем разные ниши. Первое поколение мигрантов во все времена и во всех странах занимает те рабочие места, которые им дают. Они не вытесняют местных.

Со временем появляется некоторая конкуренция и присутствие беженцев может способствовать переходу местных работников в профессии, требующие более высокой квалификации.

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