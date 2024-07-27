Почему украинские беженцы в Ирландии разочарованы политикой страны — Finance.ua

Почему украинские беженцы в Ирландии разочарованы политикой страны Сегодня 18:12 — Мир

Фото: Euractiv

Украинцы, вынужденные бежать от войны в Ирландию, огорчены политикой этой страны. Беженцам приходится снова переселяться, возвращаясь к начальным условиям.

Об этом пишет The Times.

Отмечается, что в то время как Министерство по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи ведет работу по консолидации предложения жилья для украинских беженцев и лиц, претендующих на международную защиту, сворачивая ряд контрактов с поставщиками, многие украинцы переселяются в новые центры или остаются под угрозой выселения.

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Джон Леннон, исполнительный директор группы по защите прав человека и поддержки мигрантов, сказал, что переезд из одной общины в другую после длительного периода интеграции «расстраивает» беженцев.

Ольга Иамтсун, которая занимается вопросами местного развития в Вексфорде, говорит, что семьи были вырваны из общин, которые их приняли по прибытии в Ирландию, когда люди бежали от войны.

«Есть семьи с детьми — детям приходится менять школу. Это стресс. Мы стараемся интегрировать людей в Вексфорде, чтобы они чувствовали себя комфортно, но ваша жизнь — это не то, что вы можете упаковать в чемодан и перевезти в другое место», — сказала она.

Причины сокращения контрактов на размещение беженцев из Украины

Департамент интеграции заявил, что сокращает количество контрактов на размещение украинских беженцев, в том числе по причинам, связанным с соблюдением требований.

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Они возникают, когда поставщик не отвечает необходимым стандартам обслуживания, предусмотренным контрактом, начиная от здоровья, безопасности и благополучия бенефициаров временной защиты в финансируемых государством учреждениях и заканчивая завышенной платой за использование их жилья.

«Департамент также сокращает количество контрактов, чтобы при возможности вернуть жилье в частный сектор и обеспечить соотношение цены и качества, а также усилить надзор. Это приведет к тому, что люди будут переведены в другие места», — сказал представитель департамента.

На сегодняшний день уже переселили 2 522 украинцев. В департаменте признают, что переселяемым людям нелегко, но жилье, финансируемое государством, может быть заменено.

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Те, кто хочет остаться в понравившемся населенном пункте, могут найти себе жилье самостоятельно, но на практике не у всех получается это сделать.

Справка Finance.ua:

среди стран, которые приютили наибольшее количество украинцев, остаются Германия, Польша и Чехия;

из всей Европы по уровню трудоустройства украинских беженцев лидирует Литва с 57%. За ней следуют Дания (53%) и Польша (48%);



В Польше начала действовать новая программа помощи беженцам из Украины «Вместе к Независимости». Таким образом польское правительство хочет стимулировать украинцев выезжать из коллективных центров и начинать самостоятельную жизнь.



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