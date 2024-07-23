В Риге открыли центр размещения новых беженцев из Украины — Finance.ua
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В Риге открыли центр размещения новых беженцев из Украины

Мир
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Vita Anstrate / Latvijas Televīzija
Vita Anstrate / Latvijas Televīzija, eng.lsm.lv
В столице Латвии открыли новый центр по временному размещению новоприбывших украинцев.
Об этом рассказал руководитель Рижского центра поддержки украинцев Петерис Грубе, пишет lsm.lv.
По его словам, ежемесячно в Ригу прибывают около 630 украинских беженцев. Из них 125 разместятся в новых помещениях. Остальные будут размещены в общежитиях, переданных муниципалитету.

Что известно о новом центре размещения

Помещение на улице Унияс предназначено для первичного размещения беженцев в течение 120 дней, в течение которых люди осваиваются в новом положении, находят жилье, ищут работу и устраивают своих детей в детские сады и школы.
Как говорит Петерис Грубе, обычно украинцам не нужен столь длительный срок и значительная часть из них переезжает из временного жилья на постоянное в течение 30−40 дней.

Жилищные условия

В 2023 году Департамент жилищного хозяйства и экологии отремонтировал второй и третий этажи здания для размещения украинских беженцев, долго находящихся в Риге после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Комнаты укомплектованы мебелью, кухонной техникой и другими бытовыми принадлежностями. Помещение состоит из номеров кабинного типа, где в одном кубике есть две отдельные жилые комнаты с общими удобствами.
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В центре есть 50 номеров, средняя площадь жилой комнаты составляет 12 квадратных метров.
Здание на улице Унияс могло принять 125 человек одновременно.
На первом этаже здания расположен многофункциональный дневной центр социальных служб для детей и взрослых Паудзес, который также оказывает поддержку украинским гражданам.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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