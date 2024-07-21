В Канаде нашли убежище почти 300 тысяч украинских беженцев — Finance.ua

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В Канаде нашли убежище почти 300 тысяч украинских беженцев

Мир
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В Канаде нашли убежище почти 300 тысяч украинских беженцев
В Канаде нашли убежище почти 300 тысяч украинских беженцев
С начала полномасштабного российского вторжения в Канаду прибыло более 298 тыс. украинских искателей убежища.
Об этом свидетельствуют данные Пограничного агентства Канады.
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Отмечается, что по программе «Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки» (CUAET), созданной в марте позапрошлого года, в Канаду до сих пор прибыло 298 128 украинцев.
Эта программа дает украинцам, бежавшим от войны, право на срочное получение трехлетнего разрешения на работу и проживание в Канаде, финансовое пособие и временное бесплатное поселение.
В целом за все время правительство Канады получило почти 1,2 млн заявок на эту визу, из которых утвердило более 960 тыс.
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Как известно, хотя прием новых заявок на участие в CUAET был прекращен еще летом прошлого года, Канада создала новую миграционную программу, позволяющую определенным категориям украинских искателей убежища остаться в стране на постоянной основе.

Справка Finance.ua:

  • за границей в связи с войной находятся около 5 млн украинцев. Из них около 4,3 млн имеют статус временной защиты в странах Евросоюза;
  • больше всего беженцев — в Германии (1,3 млн), Польше (951 600) и Чехии (381 200);
  • невозвращение граждан будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может терять от 2,7% до 6,9% валового внутреннего продукта ежегодно, отмечается в отчете украинского Центра экономической стратегии за сентябрь 2023 года. Как пишет The Wall Street Journal, недостаток всего 100 тысяч работников уменьшает ВВП Украины на 0,5%.
По материалам:
Укрінформ
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