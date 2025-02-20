Украинские банки в 2024 году увеличили чистую прибыль почти на четверть — Finance.ua

Украинские банки в 2024 году увеличили чистую прибыль почти на четверть Сегодня 10:03 — Фондовый рынок

Украинские банки в 2024 году увеличили чистую прибыль почти на четверть

Платежеспособные банки Украины, по предварительным данным, в прошлом году получили 103,69 млрд грн чистой прибыли, что на 24,6% больше показателя 2023 года, такой результат обусловлен преимущественно ростом кредитов высокого качества и вложений в ОВГЗ.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доходность кредитов в 2024 году стабилизировалась, однако их объемы продолжили расти. За год чистый гривневый кредитный портфель бизнеса вырос на 21%, населения — почти на 40%. Дополнительный фактор сохранения доходности банков по итогам 2024 года — рост объема вложений в ОВГЗ за год на 35%.

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Гривневый кредитный портфель бизнеса вырос до 385,39 млрд грн, а населения — до 221,36 млрд грн. В то же время вложения во внутренние долговые бумаги увеличились до 884,09 млрд грн.

«В то же время стоимость фондирования банков несколько снизилась из-за снижения рыночных депозитных ставок в первой половине 2024 года, так что банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу», — подчеркнул регулятор.

Чистый комиссионный доход банковской системы за год вырос на 11,3%. Нацбанк отмечает, что в декабре 2024 года впервые за время полномасштабной войны его месячный объем достиг довоенного уровня и составил 6 млрд грн. Как свидетельствуют данные статистики, в целом за 2025 год чистый комиссионный доход системы достиг 56,97 млрд грн.

Как отметил НБУ, высокое качество кредитного портфеля обусловило низкий уровень отчислений в резервы под кредитные риски. Таким образом, объем отчислений по итогам прошлого года снизился почти вдвое — до 9,55 млрд грн.

Несмотря на дальнейшее увеличение административных расходов банков, их операционная эффективность остается высокой.

«По итогам 2024 года только девять малых банков из 61 платежеспособного были убыточными с совокупным убытком 418 млн грн. Преимущественно — это учреждения с неэффективными бизнес-моделями и рядом задавненных проблем», — проинформировал НБУ.

Банки уплатили 83,72 млрд грн налога на прибыль по сравнению с 76,64 млрд грн в 2023 году. Однако сказано, что окончательный объем уплаченных налогов будет ясен только по итогам годового аудита отчетности банков.

«Предыдущие оценки свидетельствуют, что рентабельность капитала в секторе по итогам 2024 года составляет около 30%. В целом банковская система остается прибыльной и достаточно капитализированной, сохраняет способность кредитовать экономику», — констатирует регулятор.

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