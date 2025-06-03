Украинская титановая компания получила третий патент в США — Finance.ua
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Украинская титановая компания получила третий патент в США

Фондовый рынок
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Украинская титановая компания получила третий патент в США
Украинская титановая компания получила третий патент в США
Группа компаний «Велта» с активами по добыче титансодержащих руд в Новомиргороде (Кировоградская обл.) получила третий патент от Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO) на собственную инновационную технологию Velta Ti Process.
Новый патент подтверждает возможность получения высококачественного диоксида титана (TiO₂) — ключевого материала для дальнейшего производства титанового порошка по технологии Velta Ti Process, а также товарных продуктов на основе титана, железа, кальция и азота.
При этом напоминается, что Velta Holding US Inc. в период с 2020 года получила 3 ​​украинских патента и 3 патента в США.
Velta Holding US Inс. — группа компаний полного цикла титанового производства от добычи титанового сырья через инновации до изготовления конечных металлических продуктов.
ООО «Велта» — украинская компания, которая входит в группу, является производителем титанового сырья и единственная частная украинская компания, построившая добывающий титановый комплекс с нуля в Кировоградской области.
В течение более 15 лет работы в добывающем секторе компания занимает 2% мирового рынка титана и имеет партнеров и клиентов в Европе и США.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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