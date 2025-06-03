Украинская титановая компания получила третий патент в США — Finance.ua

Украинская титановая компания получила третий патент в США Сегодня 20:10 — Фондовый рынок

Украинская титановая компания получила третий патент в США

Группа компаний «Велта» с активами по добыче титансодержащих руд в Новомиргороде (Кировоградская обл.) получила третий патент от Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO) на собственную инновационную технологию Velta Ti Process.

Новый патент подтверждает возможность получения высококачественного диоксида титана (TiO₂) — ключевого материала для дальнейшего производства титанового порошка по технологии Velta Ti Process, а также товарных продуктов на основе титана, железа, кальция и азота.

При этом напоминается, что Velta Holding US Inc. в период с 2020 года получила 3 ​​украинских патента и 3 патента в США.

Velta Holding US Inс. — группа компаний полного цикла титанового производства от добычи титанового сырья через инновации до изготовления конечных металлических продуктов.

ООО «Велта» — украинская компания, которая входит в группу, является производителем титанового сырья и единственная частная украинская компания, построившая добывающий титановый комплекс с нуля в Кировоградской области.

В течение более 15 лет работы в добывающем секторе компания занимает 2% мирового рынка титана и имеет партнеров и клиентов в Европе и США.

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