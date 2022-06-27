Украинская компания разработала мобильную солнечную электростанцию с возможностью автономной работы — Finance.ua
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Украинская компания разработала мобильную солнечную электростанцию с возможностью автономной работы

Энергетика
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Фото:KNESS
Фото:KNESS
Группа компаний KNESS (Украина) разработала автономную мобильную солнечную станцию PV.CІЧ 3000/300 для обеспечения электроэнергией потребителей. Ее можно использовать в тех местах, где нет централизованного электроснабжения или нет возможности им воспользоваться.
Об этом сообщили в пресс-службе KNESS.
В компании уточняют, что мобильная солнечная станция PV.CIC производится с системой аккумулирования электроэнергии, что придает ей автономность.
Индивидуальные потребности в электроэнергии базово закрывают представленные на рынке решения типа павербанков, переносных аккумуляторов, маломощных комплектов из гибких ФЭМ и т.д.
Станция состоит из одной стационарной и двух выдвижных секций с фотоэлектрическими модулями и ящика с аккумуляторами, инвертором и периферийным оборудованием. Для мобильности вся конструкция устроена на колесной базе, транспортировать которую можно и на легковом автомобиле.
Аккумулятор станции можно заряжать не только от солнечных панелей, но и от сети или генератора.
Установка позволяет одновременно подключать приборы общей мощностью 3 кВт. Этого хватит для освещения смотрового кабинета или холодильника для хранения лекарства в медицинском пункте. Частное домохозяйство может питать насосную станцию, холодильник и т.д.
По материалам:
НВ
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