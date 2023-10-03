Украинская газодобыча обеспечивает более 90% потребностей страны — эксперт
Украинские газодобывающие компании обеспечивают более 90% нынешней потребности Украины в голубом топливе.
Об этом в эфире программы «Укринформ: вечерний стрим» сказал эксперт по энергетической безопасности Геннадий Рябцев.
«Украинская добыча обеспечивает более 90% от того, что сейчас потребляется. Объемы потребления сократились существенно. И благодаря этому тех добываемых в Украине условных 18 млрд кубометров оказывается достаточно, чтобы обеспечить минимальные потребности», — сказал Рябцев.
Эксперт отметил, что для импорта газа нужны средства, а у «Нафтогаза» сейчас вряд ли хватит ресурса для импорта значительных объемов топлива.
В то же время, по словам Рябцева, пополнять запасы газа следует по двум причинам: в случае экстренных ситуаций и из соображений того, что чем больше заполнено хранилище, тем легче брать из него газ.
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