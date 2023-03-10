Украинская биржа допустила к торгам банк Порошенко — Finance.ua
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Украинская биржа допустила к торгам банк Порошенко

Фондовый рынок
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Украинская биржа допустила к торгам Международный Инвестиционный Банк.
Об этом говорится в сообщении биржи.
«С 9 марта 2023 года АО „Международный Инвестиционный Банк“ (ЕГРПОУ 35810511, код участника IIBUX) — новый участник торгов на рынке ценных бумаг», — сообщили на бирже.
Экспрезидент Петр Порошенко косвенно владеет 60% акций банка.
Другим крупным акционером банка является бывший первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.
В феврале объем торгов на Украинской бирже увеличился по сравнению с январем на 60,2% до 1,513 млрд гривен.
Украинская биржа — центр ликвидности акций и деривативов в Украине.
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По материалам:
Українські Новини
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