Украинская "Автомагистраль-Юг" начинает крупный строительный проект в Молдове — Finance.ua

Украинская "Автомагистраль-Юг" начинает крупный строительный проект в Молдове
Крупнейшая украинская дорожная компания «Автомагистраль-Юг» заключила контракт на строительство участка стратегической автотрассы М3 между Кишиневом и дунайским портом Джурджулешты. Проект финансируется на средства ЕБРР.
В 2006 году Украина передала Молдове 430 метров побережья Дуная и Прута и открыла нашим соседям выход в Черное море. Так образовался дунайский порт Джурджулешты, из которого в столицу страны теперь движется плотный поток грузовиков.
Начиная с 2019 года «Автомагистраль-Юг» провела реконструкцию и строительство 85 км трассы М3 Кишинев-Джурджулешты. В рамках проекта было построено и отремонтировано более десяти мостов. Разбитая и опасная старая дорога, проходившая через местность со сложным рельефом, превратилась в современное комфортное шоссе с полным комплексом сопутствующей инфраструктуры.
Но осталась единственная проблема. М3 проходит через город Вулканешты, что создает неудобства как для транспорта, так и местных жителей. Новый участок дороги позволит перенаправить транспортный поток за пределы города.
«Жителям города больше не придется терпеть шум от большегрузного транспорта, а также снизится загрязнение воздуха в городе», — заявила во время церемонии подписания контракта министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.
Для «Автомагистраль-Юг» новый проект — это фактически продолжение первого проекта.
В конце прошлого года компания сдала в эксплуатацию первый 54-километровый участок трассы М3 и открыла движение по трассе. В этом году украинские дорожники завершили дополнительные работы на двух других участках протяженностью 21 и 11 километров как раз неподалеку от города Вулканешты. На этой неделе здесь финишировали последние асфальтобетонные работы. В настоящее время продолжается нанесение разметки. В компании объясняют, что впервые в Молдове применяют уже привычную для украинских дорог технологию холодного пластика, что гарантирует высокий уровень износостойкости и безопасности.
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