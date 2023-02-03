Украинец пытался ввезти из Польши 9 миллионов купюрами по 100 гривен — Finance.ua
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Украинец пытался ввезти из Польши 9 миллионов купюрами по 100 гривен

Криминал
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Украинец пытался ввезти из Польши 9 миллионов купюрами по 100 гривен
Украинец пытался ввезти из Польши 9 миллионов купюрами по 100 гривен, Фото: Львівська митниця
В пункте пропуска «Шегини» таможенники обнаружили в микроавтобусе под управлением гражданина Украины почти девять миллионов гривен, спрятанных от контроля.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни на странице Facebook.
«1 февраля, около 20.10, в пункт пропуска „Шегини — Медика“ из Республики Польша прибыл автомобиль „Меrcedes Benz Citan“. Водитель микроавтобуса, возвращавшийся домой из частной поездки 38-летний житель Львовщины, для прохождения таможенного контроля выбрал полосу „красный коридор“ и задекларировал продукты питания и мультиустройство на сумму около 200 евро», — пишут таможенники.
Фото: Львовская таможня
Фото: Львовская таможня
Во время досмотра автомобиля работники таможенного поста «Мостыська» вместе с пограничниками обнаружили в конструктивных полостях авто, в частности, под обшивкой, скрытую национальную валюту.
По предварительным данным мужчина пытался перевезти в Украину около 9 миллионов гривен, купюрами номиналом 100 гривен.
По этому факту работники таможни составили админпротокол по ст. 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% от стоимости товаров — непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией товаров и транспортных средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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