Украине пришлось начать импорт электроэнергии из ЕС — Finance.ua
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Украине пришлось начать импорт электроэнергии из ЕС

Энергетика
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Украине пришлось импортировать электроэнергию из Румынии и Словакии, чтобы покрыть дефицит в энергосистеме в вечерние часы пик. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
Там отметили, что ночная атака россиян беспилотниками не повлекла за собой новых повреждений в энергетической инфраструктуре магистральных сетей. Однако в системе есть некоторый дефицит генерации, который проявляет себя в пиковые часы.
«Вчера, 27 мая 2023 года с 21:00 до 22:00 для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Причиной использования аварийной помощи была нехватка общей мощности украинских электростанций. Импорт из Словакии производился, но в вечерние часы был незначительным», — говорится в сообщении.
В Укрэнерго подчеркнули, что аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера быстрого реагирования для балансировки энергосистемы.
«Пока электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но в вечерние часы просим потреблять электроэнергию бережно. Экспорт, как и вчера, не производится», — заявили в компании.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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