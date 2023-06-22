Украине перечислили очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза — Finance.ua

Украине перечислили очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Украине перечислили очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза

Европейский союз перечислил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

«Сегодня мы выплачиваем Украине еще 1,5 млрд евро макрофина. Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в отважной борьбе за свободу. Будет больше — мы предложили стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года. Мы работаем на долгосрочную перспективу», — сообщила фон дер Ляен.

Справка Finance.ua:

Совет Европейского Союза 10 декабря поддержал предложение Еврокомиссии по выделению Украине в 2023 году дополнительной финансовой поддержки. Новая программа макрофинансовой помощи для Украины составит 18 миллиардов евро;

ожидается, что льготные заемные средства будут поступать в государственный бюджет в течение 2023 года равномерными частями с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий;

17 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Второй транш в размере 1,5 миллиарда евро был выделен в марте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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