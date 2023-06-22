Украине перечислили очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украине перечислили очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза

Казна и Политика
11
Украине перечислили очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза
Украине перечислили очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза
Европейский союз перечислил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
«Сегодня мы выплачиваем Украине еще 1,5 млрд евро макрофина. Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в отважной борьбе за свободу. Будет больше — мы предложили стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года. Мы работаем на долгосрочную перспективу», — сообщила фон дер Ляен.

Справка Finance.ua:

  • Совет Европейского Союза 10 декабря поддержал предложение Еврокомиссии по выделению Украине в 2023 году дополнительной финансовой поддержки. Новая программа макрофинансовой помощи для Украины составит 18 миллиардов евро;
  • ожидается, что льготные заемные средства будут поступать в государственный бюджет в течение 2023 года равномерными частями с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий;
  • 17 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Второй транш в размере 1,5 миллиарда евро был выделен в марте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.