Украине нужно 2 млрд кубометров газа и электроэнергии на 800 млн евро — Зеленский — Finance.ua
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Украине нужно 2 млрд кубометров газа и электроэнергии на 800 млн евро — Зеленский

Энергетика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается в 2 млрд кубометров газа и электроэнергии на 800 млн евро.
«Нам нужна поддержка для закупки объема используемого газа, чтобы компенсировать убытки от российских ударов по другим видам генерации. Речь идет о двух миллиардах кубометров газа», — сказал он, выступая в четверг через видеосвязь на Совете Евросоюза.
Нуждаемся также в поддержке с электричеством для Украины — с поставкой из ЕС. Так же, как мы сможем помогать вам экспортом электричества, когда восстановим нашу генерацию, мы сейчас нуждаемся в вашей помощи, чтобы пройти зиму. Речь идет о поставках электричества стоимостью почти в 800 миллионов евро", — добавил он.
По словам президента, «любые блэкауты в Украине — это удары по вашим социальным системам из-за новых волн миграции. Любые попытки россии показать, что якобы Украина не имеет достаточной устойчивости, — это попытки показать миру, что у Европы нет достаточной устойчивости».
«Поэтому я призываю вас продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев. И я благодарен каждому и каждому из вас, кто уже помогает со снабжением оборудованием и финансовой поддержкой», — сказал Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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