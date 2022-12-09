Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа, — Оператор ГТС — Finance.ua
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Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа, — Оператор ГТС

Энергетика
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Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа для обеспечения безопасности поставок. Об этом в ходе выступления на Central European Energy Day 2022 завил и.о. главы Оператора ГТС Украины Павел Станчак.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Руководитель ОГТСУ призвал международных партнеров в целях стабильности и дальнейшего планирования рынка стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) увеличить гарантированные мощности в точках соединения с Украиной на долгосрочной основе.
Как отметил во время презентации Станчак, со своей стороны Украина может внести свой вклад в безопасность поставок путем предоставления доступа к подземным газовым хранилищам в режиме «таможенный склад» (без налогов и таможенных пошлин), обеспечения доступа к региональному транзиту газа на короткие расстояния между странами ЦВЕ, интеграции в отрасль возобновляемой газовой промышленности и содействия переходу к зеленой энергии.
По материалам:
РБК-Україна
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