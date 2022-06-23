Украинцы, выехавшие в Швейцарию, смогут обменять наличную гривну на швейцарские франки — Finance.ua
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Украинцы, выехавшие в Швейцарию, смогут обменять наличную гривну на швейцарские франки

Сегодня 09:47Личные финансы
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Украинцы, выехавшие в Швейцарию, смогут обменять наличную гривну на швейцарские франки
С 27 июня украинцы, выехавшие из-за войны в Швейцарию, смогут обменять наличную гривну на швейцарские франки в отдельных отделениях банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse.
Об этом пишет НБУ.
Сегодня подписано соглашение между Национальным банком Украины и Национальным банком Швейцарии.
Важные условия сделки:
  • обмен доступен совершеннолетним гражданам Украины, получившим разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации;
  • обмен осуществляется в пределах лимита до 10 000 на одного человека;
  • обменный курс устанавливается еженедельно и публикуется на сайтах UBS Switzerland AG и Credit Suisse.
Напомним, что аналогичные программы обмена уже работают в Польше, Германии, Бельгии, Италии, Швеции и Нидерландах.

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По материалам: Finance.ua
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