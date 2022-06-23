Украинцы, выехавшие в Швейцарию, смогут обменять наличную гривну на швейцарские франки — Finance.ua

Украинцы, выехавшие в Швейцарию, смогут обменять наличную гривну на швейцарские франки

Сегодня 09:47 — Личные финансы

С 27 июня украинцы, выехавшие из-за войны в Швейцарию, смогут обменять наличную гривну на швейцарские франки в отдельных отделениях банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Об этом пишет НБУ.

Сегодня подписано соглашение между Национальным банком Украины и Национальным банком Швейцарии.

Важные условия сделки:

обмен доступен совершеннолетним гражданам Украины, получившим разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации;

обмен осуществляется в пределах лимита до 10 000 на одного человека;

обменный курс устанавливается еженедельно и публикуется на сайтах UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Напомним, что аналогичные программы обмена уже работают в Польше, Германии, Бельгии, Италии, Швеции и Нидерландах.

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