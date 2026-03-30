Украинцы выбрали название для национальной языковой модели
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в результате голосования в «Дії», в котором приняло участие более 136 тысяч украинцев, было выбрано название национальной большой языковой модели — «Сяйво».
Украинцы предложили более трех тысяч названий. В финальное голосование вошли 10 вариантов, которые предварительно отобрали эксперты. Среди главных условий отбора идеи должны быть оригинальными, без плагиата и нарушения чужих прав.
Результаты голосования
Всего в опросе в Дії приняли участие 136 090 пользователей. С отрывом в три тысячи голосов победило название Сяйво (Siaivo).
Финальный рейтинг:
- Сяйво (Siaivo) — 22 601 голос
- Слово (Slovo) — 19 546
- Гомин (Homin) — 18 301
- Кавун (Kavun) — 16 978
- Питай (Pytai) — 15 214
- Шепот (Shypit) — 11 228
- Ядро (Yadro) — 8 635
- Говерла (Hoverla) — 8 492
- Дзвинка (Dzvinka) — 8 379
- Шукай (Shukai) — 6 716
Что известно об украинской языковой модели ИИ
Ранее Finance.ua рассказывал, что Украина работает над созданием собственной большой языковой модели искусственного интеллекта (LLM), которая станет основой для государственных сервисов, чата и AI-ассистентов.
«У нас есть миссия — войти в тройку стран мира по развитию и внедрению ИИ до 2030 года. Сейчас мы переходим от цифрового к агентному государству, где AI-ассистенты проактивно удовлетворяют потребности граждан и государства», — заявлял руководитель направления ИИ Минцифры Даниил Цвок.
Речь идет не о создании нового чат-бота типа ChatGPT или Gemini, а о базовой технологии — «ядро», на котором работают такие системы.
Одной из главных причин создания украинской LLM стало то, что иностранные модели часто не понимают украинский контекст.
Кроме того, ожидается, что украинская модель будет в 2,5−3 раза дешевле иностранных аналогов.
Первую версию украинской большой языковой модели планируют представить в конце весны 2026 года.
Поделиться новостью
