Украинцы вошли в тройку лидеров среди иностранных покупателей жилья в Турции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы вошли в тройку лидеров среди иностранных покупателей жилья в Турции

Мир
13
Украинцы вошли в тройку лидеров среди иностранных покупателей жилья в Турции
Украинцы вошли в тройку лидеров среди иностранных покупателей жилья в Турции
По итогам марта этого года граждане Украины вошли в ТОП-3 иностранцев, купивших жилье в Турции. Популярность покупки недвижимости в Турции среди иностранцев снизилась вполовину по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает Госагентство статистики Турции (TUIK).
«В марте граждане россии купили в Турции 411 домов. За гражданами россии идут граждане Ирана со 182 домами, Украины — со 129 домами и граждане Ирака с 82 домами соответственно», — говорится в статистическом отчете.

Как продать недвижимость. Все, что нужно знать в 2024 году

Территориально среди приобретенного иностранцами жилья на первом месте Стамбул, за ним — Анталия и Мерсин.
Отмечается, что продажи жилья иностранцам за январь-март сократились на 48% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, достигнув 5685 единиц жилья. В марте этого года иностранцам было продано 1778 единиц жилья, что ниже на 47,9% по сравнению с мартом прошлого года.
Всего по всей Турции было продано 105,4 тысячи единиц.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.