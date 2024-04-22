Украинцы вошли в тройку лидеров среди иностранных покупателей жилья в Турции — Finance.ua

Украинцы вошли в тройку лидеров среди иностранных покупателей жилья в Турции Сегодня 06:02 — Мир

Украинцы вошли в тройку лидеров среди иностранных покупателей жилья в Турции

По итогам марта этого года граждане Украины вошли в ТОП-3 иностранцев, купивших жилье в Турции. Популярность покупки недвижимости в Турции среди иностранцев снизилась вполовину по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Госагентство статистики Турции (TUIK).

«В марте граждане россии купили в Турции 411 домов. За гражданами россии идут граждане Ирана со 182 домами, Украины — со 129 домами и граждане Ирака с 82 домами соответственно», — говорится в статистическом отчете.

Территориально среди приобретенного иностранцами жилья на первом месте Стамбул, за ним — Анталия и Мерсин.

Отмечается, что продажи жилья иностранцам за январь-март сократились на 48% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, достигнув 5685 единиц жилья. В марте этого года иностранцам было продано 1778 единиц жилья, что ниже на 47,9% по сравнению с мартом прошлого года.

Всего по всей Турции было продано 105,4 тысячи единиц.

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Укрінформ По материалам:

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