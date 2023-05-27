Украинцы в Румынии: проблемы с поиском работы и языковой барьер — Finance.ua
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Украинцы в Румынии: проблемы с поиском работы и языковой барьер

Личные финансы
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В Румынии исследовали, как украинские беженцы смогли интегрироваться в жизнь страны за время войны. Многие уже нашли постоянную работу и устроили детей в школы. Но некоторые до сих пор не могут трудоустроиться и переживают из-за незнания языка.
Эксперты определили, насколько украинцам удалось адаптироваться в Румынии и наладить свою жизнь. 86% беженцев из Украины обратились за временной защитой. В службах здравоохранения зарегистрировались две трети — 61%. А местные школы посещают рекордное количество украинских детей — 91%. Это одно из обязательных условий для получения выплат на питание. Трудоустроились половина беженцев — 51%, а до сих пор ищут работу — 24%.

Проблемы украинцев в Румынии

Опрошенные беженцы назвали свои потребности:
  • финансовая поддержка — 57%;
  • информация — 51%;
  • медицинские услуги — 50%;
  • санитарно-гигиенические средства — 39%;
  • продукты — 36%.
А своими проблемами украинские беженцы в Румынии считают:
  • язык (74%);
  • трудоустройство (25%);
  • медицинские услуги (12%);
  • обучение детей в школе (10%).

Что для украинцев изменилось в мае

С 1 мая в Румынии изменилась схема поддержки украинских беженцев. Чтобы получать выплаты на жилье и питание, необходимо встать на учет в центр занятости и зарегистрировать детей в школах. Так власти страны пытаются стимулировать интеграцию украинцев в жизнь в Румынии.

Сколько стоит жизнь в Румынии

По материалам:
Телеканал 24
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