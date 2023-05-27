Украинцы в Румынии: проблемы с поиском работы и языковой барьер — Finance.ua

Украинцы в Румынии: проблемы с поиском работы и языковой барьер
В Румынии исследовали, как украинские беженцы смогли интегрироваться в жизнь страны за время войны. Многие уже нашли постоянную работу и устроили детей в школы. Но некоторые до сих пор не могут трудоустроиться и переживают из-за незнания языка.
Эксперты определили, насколько украинцам удалось адаптироваться в Румынии и наладить свою жизнь. 86% беженцев из Украины обратились за временной защитой. В службах здравоохранения зарегистрировались две трети — 61%. А местные школы посещают рекордное количество украинских детей — 91%. Это одно из обязательных условий для получения выплат на питание. Трудоустроились половина беженцев — 51%, а до сих пор ищут работу — 24%.
Проблемы украинцев в Румынии
Опрошенные беженцы назвали свои потребности:
- финансовая поддержка — 57%;
- информация — 51%;
- медицинские услуги — 50%;
- санитарно-гигиенические средства — 39%;
- продукты — 36%.
А своими проблемами украинские беженцы в Румынии считают:
- язык (74%);
- трудоустройство (25%);
- медицинские услуги (12%);
- обучение детей в школе (10%).
Что для украинцев изменилось в мае
С 1 мая в Румынии изменилась схема поддержки украинских беженцев. Чтобы получать выплаты на жилье и питание, необходимо встать на учет в центр занятости и зарегистрировать детей в школах. Так власти страны пытаются стимулировать интеграцию украинцев в жизнь в Румынии.
Сколько стоит жизнь в Румынии
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