Украинцы в Румынии: проблемы с поиском работы и языковой барьер — Finance.ua

Украинцы в Румынии: проблемы с поиском работы и языковой барьер Сегодня 18:13 — Личные финансы

В Румынии исследовали, как украинские беженцы смогли интегрироваться в жизнь страны за время войны. Многие уже нашли постоянную работу и устроили детей в школы. Но некоторые до сих пор не могут трудоустроиться и переживают из-за незнания языка.

Эксперты определили, насколько украинцам удалось адаптироваться в Румынии и наладить свою жизнь. 86% беженцев из Украины обратились за временной защитой. В службах здравоохранения зарегистрировались две трети — 61%. А местные школы посещают рекордное количество украинских детей — 91%. Это одно из обязательных условий для получения выплат на питание. Трудоустроились половина беженцев — 51%, а до сих пор ищут работу — 24%.

Проблемы украинцев в Румынии

Опрошенные беженцы назвали свои потребности:

финансовая поддержка — 57%;

информация — 51%;

медицинские услуги — 50%;

санитарно-гигиенические средства — 39%;

продукты — 36%.

А своими проблемами украинские беженцы в Румынии считают:

язык (74%);

трудоустройство (25%);

медицинские услуги (12%);

обучение детей в школе (10%).

Что для украинцев изменилось в мае

С 1 мая в Румынии изменилась схема поддержки украинских беженцев. Чтобы получать выплаты на жилье и питание, необходимо встать на учет в центр занятости и зарегистрировать детей в школах. Так власти страны пытаются стимулировать интеграцию украинцев в жизнь в Румынии.

Телеканал 24 По материалам:

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