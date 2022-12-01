Украинцы в Польше будут платить арендные взносы за проживание — Finance.ua
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Украинцы в Польше будут платить арендные взносы за проживание

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С марта 2023 г. украинским беженцам в Польше придется платить за проживание в заведениях размещения.
Об этом в эфире «Польского радио» сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Сначала беженцы из Украины будут покрывать 50% стоимости проживания, через несколько месяцев — 75%.
Таким образом Польша готовится к новой волне беженцев из Украины из-за энергетических проблем и принимает решения для уменьшения нагрузки на польских налогоплательщиков.
Арендная плата будет вводиться, если беженцы из Украины будут находиться в Польше более 120 дней.
Это не касается людей с инвалидностью, детей, беременных женщин, пенсионеров и многодетных.
По материалам:
Lenta.UA
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