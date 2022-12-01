Украинцы в Польше будут платить арендные взносы за проживание — Finance.ua

Украинцы в Польше будут платить арендные взносы за проживание Вчера 20:29

С марта 2023 г. украинским беженцам в Польше придется платить за проживание в заведениях размещения.

Об этом в эфире «Польского радио» сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Сначала беженцы из Украины будут покрывать 50% стоимости проживания, через несколько месяцев — 75%.

Таким образом Польша готовится к новой волне беженцев из Украины из-за энергетических проблем и принимает решения для уменьшения нагрузки на польских налогоплательщиков.

Арендная плата будет вводиться, если беженцы из Украины будут находиться в Польше более 120 дней.

Это не касается людей с инвалидностью, детей, беременных женщин, пенсионеров и многодетных.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.