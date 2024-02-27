Украинцы в оккупации могут оформить временное удостоверение гражданина Украины — инструкция Сегодня 13:30 — Личные финансы

Украинцы в оккупации могут оформить временное удостоверение гражданина Украины — инструкция

Украинцы на временно оккупированных территориях могут оформить временное удостоверение гражданина Украины по заявлению членов семьи или законных представителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Правительство приняло экспериментальный проект, который позволит оформлять украинцам на ВОТ временное удостоверение гражданина Украины через членов семьи или законных представителей», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что речь идет об оформлении документа без присутствия самого человека, находящегося на ВОТ. Но член семьи или законный представитель, обращающийся за документом от лица человека на ВОТ, должен находиться на подконтрольной территории.

Документ будут оформлять органы ГМС на основании обращений:

одного из родителей (усыновителей);

опекунов, попечителей или других законных представителей;

одного из супругов;

совершеннолетних ребенка или внука/внучки;

родного (полнородного, неполнородного) брата/сестры;

официального обращения Минреинтеграции.

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Временное удостоверение гражданина Украины смогут получить лица:

которые потеряли паспорт гражданина Украины, но относительно которых содержится информация об оформлении паспорта (в том числе заграничного) в Едином государственном демографическом реестре или в ведомственной системе ГМС;

лица до 18 лет, в отношении которых отсутствует информация в Реестре или в ведомственной системе ГМС.

Временное удостоверение гражданина Украины будет производиться бесплатно в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления-анкеты.

Готовый документ будет направляться в соответствующий территориальный орган ГМС или Минреинтеграции с целью передачи его законному представителю или члену семьи.

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Представитель будет передавать документ лицу, на имя которого оформлено такое временное удостоверение.

Напомним, ранее представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил , что Кабмин начинает проект по оформлению временного удостоверения гражданина Украины для украинцев, находящихся на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированы рф. В течение двух лет будет реализован экспериментальный проект по оформлению временного удостоверения гражданина Украины.

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