Паспорт в условиях военного положения: ответы на популярные вопросы — Finance.ua

Паспорт в условиях военного положения: ответы на популярные вопросы Сегодня 19:48 — Личные финансы

Паспорт в условиях военного положения: ответы на популярные вопросы

Вопросы получения, замены и восстановления паспорта были и остаются актуальными. Юридический советчик для ВПЛ дал ответы на наиболее распространенные из них.

1. Ребенку ВПЛ исполнилось 14 лет. Где ему оформить паспорт?

Для оформления паспорта можно обратиться на выбор в любое удобное:

подразделения ГМС Украины;

ЦПАУ;



паспортный сервис (ГП «Документ»). Обратите внимание! Место регистрации/фактическое проживание, наличие или отсутствие справки ВПЛ значения НЕ имеет.



2. Паспорт потеряли в результате боевых действий. Как его восстановить?

Для оформления паспорта вместо утраченного / похищенного необходимо обратиться на выбор в любое доступное подразделение ГМС Украины, ЦПАУ или паспортный сервис (ГП «Документ»), предоставив:

заявление установленного МВД образца о потере или похищении паспорта;

выписку из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта на территории Украины);



документы, подтверждающие уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;



документы, содержащие переменную информацию (о месте проживания, рождении детей, браке, идентификационном номере и т. п. ).



Читайте также: Как восстановить утраченные документы

Новый паспорт должен быть изготовлен в форме ID-карты не позднее 20 рабочих дней со дня подачи всех документов. Если осуществляется процедура установления личности (в случае, если заявитель не может предоставить никаких документов), этот срок не может превышать 2-х месяцев.

3. Истек срок действия загранпаспорта. Можно ли вернуться с ним в Украину?

Согласно п. 2 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, в случае когда гражданин, постоянно проживающий в Украине, потерял паспортные документы за пределами Украины или если срок действия таких документов истек во время пребывания гражданина за пределами Украины, или установлено, что они являются недействительными по другим причинам, документом, дающим право на въезд в Украину, является удостоверение лица на возвращение в Украину, выдаваемое дипломатическим представительством/консульским учреждением Украины за рубежом. Также новый «заграничный» паспорт можно изготовить в подразделениях ГП «Документ», которые есть в большинстве стран Европы.

Читайте также Сколько действует паспорт в форме ID-карты

4. Не вклеено фото в паспорт по достижении 45 лет. Теперь только производить ID-карту?

Паспорт-книжечка обменивается на ID-карту, среди прочего, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет. Поэтому если в течение месяца после достижения определенного возраста Вы не вклеили фото в паспорт-книжечку, следующим Вашим паспортом будет ID-карта.

Обратите внимание: вклеивание фотографии не осуществляется при отсутствии технической возможности.

5. Можно ли изготовить паспорт за границей?

Оформить новый / обменять «внутренний» или «заграничный» паспорта, а также сделать это все одновременно можно в подразделениях ГП «Документ» за границей . Сервисные центры уже открыты в Польше, Германии, Турции, Чехии, Словакии, Италии, Испании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.