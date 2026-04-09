Украинцы в некоторых общинах могут получить пособие 10 тыс. грн
Некоторые украинцы могут получить финансовое пособие от Каритаса. Для домохозяйств Васильковской, Дубовиковской и Николаевской территориальных общин Синельниковского района Днепропетровской области открыта регистрация на получение пособия.
Об этом говорится в сообщении Каритаса.
Размер пособия
Сумма — 10 800 грн.
Граждане, удовлетворяющие вышеуказанным условиям, будут иметь право получить денежную помощь в размере 10 800 грн. Для этого необходимо заполнить специальную форму.
Кто может подать заявку
Домохозяйства, отвечающие следующим условиям:
- доход на одного человека не превышает 8422 грн
- на лицо социальная уязвимость
Обязательные документы (в лригинале):
- документ, удостоверяющий личность каждого члена домохозяйства (паспорт / ID-карта с пропиской / загранпаспорт / временное удостоверение).
- свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет.
- идентификационный код каждого совершеннолетнего члена
- справка ВПЛ (при наличии).
- реквизиты банковского счета IBAN (карта для выплат).
Документы, подтверждающие социальную уязвимость
- документ о доходе: ОК-5, ОК-7, справка из ПФУ, СМС о выплатах и т.п.
- подписанное заявление на пособие.
- подписанное согласие на обработку персональных данных.
Дополнительные документы для людей уязвимых категорий
Одинокая мать/отец/опекун:
- свидетельство о рождении + выписка.
- свидетельство о смерти одного из родителей/решения суда.
- решение об опекунстве или месте жительства ребенка.
Беременные женщины или матери с детьми до 3 лет:
- медицинская карта.
- обменная карта/диспансерная книга.
- свидетельство о рождении ребенка.
Лица с тяжелыми заболеваниями:
- медицинская справка с диагнозом и рекомендациями.
- амбулаторная карта/выписки/рецепты.
Лица с инвалидностью:
- справка МСЭК/удостоверение.
- ИПР (индивидуальная программа реабилитации).
- пенсионное удостоверение/другие подтверждающие документы.
Одинокие пожилые люди (55+/60+):
- пенсионное удостоверение.
- справка о составе семьи.
- свидетельство о смерти одного из супругов.
Многодетные семьи (3+ детей):
• удостоверение многодетной семьи.
• справка о составе семьи.
• свидетельства о рождении детей.
Обратите внимание: все медицинские документы должны содержать информацию о диагнозе, рекомендациях врача и лечении.
Регистрация: по гугл-форме.
Поделиться новостью
