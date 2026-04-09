0 800 307 555
Украинцы в некоторых общинах могут получить пособие 10 тыс. грн

Личные финансы
Украинцы в некоторых общинах могут получить пособие 10 тыс. грн
Украинцы в некоторых общинах могут получить пособие 10 тыс. грн
Некоторые украинцы могут получить финансовое пособие от Каритаса. Для домохозяйств Васильковской, Дубовиковской и Николаевской территориальных общин Синельниковского района Днепропетровской области открыта регистрация на получение пособия.
Об этом говорится в сообщении Каритаса.
Размер пособия
Сумма — 10 800 грн.
Граждане, удовлетворяющие вышеуказанным условиям, будут иметь право получить денежную помощь в размере 10 800 грн. Для этого необходимо заполнить специальную форму.

Кто может подать заявку

Домохозяйства, отвечающие следующим условиям:
  • доход на одного человека не превышает 8422 грн
  • на лицо социальная уязвимость
Обязательные документы (в лригинале):
  • документ, удостоверяющий личность каждого члена домохозяйства (паспорт / ID-карта с пропиской / загранпаспорт / временное удостоверение).
  • свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет.
  • идентификационный код каждого совершеннолетнего члена
  • справка ВПЛ (при наличии).
  • реквизиты банковского счета IBAN (карта для выплат).
Документы, подтверждающие социальную уязвимость
  • документ о доходе: ОК-5, ОК-7, справка из ПФУ, СМС о выплатах и ​​т.п.
  • подписанное заявление на пособие.
  • подписанное согласие на обработку персональных данных.

Дополнительные документы для людей уязвимых категорий

Одинокая мать/отец/опекун:
  • свидетельство о рождении + выписка.
  • свидетельство о смерти одного из родителей/решения суда.
  • решение об опекунстве или месте жительства ребенка.
Беременные женщины или матери с детьми до 3 лет:
  • медицинская карта.
  • обменная карта/диспансерная книга.
  • свидетельство о рождении ребенка.
Лица с тяжелыми заболеваниями:
  • медицинская справка с диагнозом и рекомендациями.
  • амбулаторная карта/выписки/рецепты.
Лица с инвалидностью:
  • справка МСЭК/удостоверение.
  • ИПР (индивидуальная программа реабилитации).
  • пенсионное удостоверение/другие подтверждающие документы.
Одинокие пожилые люди (55+/60+):
  • пенсионное удостоверение.
  • справка о составе семьи.
  • свидетельство о смерти одного из супругов.
Многодетные семьи (3+ детей):
• удостоверение многодетной семьи.
• справка о составе семьи.
• свидетельства о рождении детей.
Обратите внимание: все медицинские документы должны содержать информацию о диагнозе, рекомендациях врача и лечении.
Регистрация: по гугл-форме.
По материалам:
Finance.ua
Гуманитарная помощьПереселенцыПомощь малообеспеченным
