Украинцы в некоторых общинах могут получить пособие 10 тыс. грн 09.04.2026, 18:23 — Личные финансы

Украинцы в некоторых общинах могут получить пособие 10 тыс. грн

Некоторые украинцы могут получить финансовое пособие от Каритаса. Для домохозяйств Васильковской, Дубовиковской и Николаевской территориальных общин Синельниковского района Днепропетровской области открыта регистрация на получение пособия.

Об этом говорится в сообщении Каритаса.

Размер пособия

Сумма — 10 800 грн.

Граждане, удовлетворяющие вышеуказанным условиям, будут иметь право получить денежную помощь в размере 10 800 грн. Для этого необходимо заполнить специальную форму

Кто может подать заявку

Домохозяйства, отвечающие следующим условиям:

доход на одного человека не превышает 8422 грн

на лицо социальная уязвимость

Обязательные документы (в лригинале):

документ, удостоверяющий личность каждого члена домохозяйства (паспорт / ID-карта с пропиской / загранпаспорт / временное удостоверение).

свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет.

идентификационный код каждого совершеннолетнего члена

справка ВПЛ (при наличии).

реквизиты банковского счета IBAN (карта для выплат).

Документы, подтверждающие социальную уязвимость

документ о доходе: ОК-5, ОК-7, справка из ПФУ, СМС о выплатах и ​​т.п.

подписанное заявление на пособие.

подписанное согласие на обработку персональных данных.

Дополнительные документы для людей уязвимых категорий

Одинокая мать/отец/опекун:

свидетельство о рождении + выписка.

свидетельство о смерти одного из родителей/решения суда.

решение об опекунстве или месте жительства ребенка.

Беременные женщины или матери с детьми до 3 лет:

медицинская карта.

обменная карта/диспансерная книга.

свидетельство о рождении ребенка.

Лица с тяжелыми заболеваниями:

медицинская справка с диагнозом и рекомендациями.

амбулаторная карта/выписки/рецепты.

Лица с инвалидностью:

справка МСЭК/удостоверение.

ИПР (индивидуальная программа реабилитации).

пенсионное удостоверение/другие подтверждающие документы.

Одинокие пожилые люди (55+/60+):

пенсионное удостоверение.

справка о составе семьи.

свидетельство о смерти одного из супругов.

Многодетные семьи (3+ детей):

• удостоверение многодетной семьи.

• справка о составе семьи.

• свидетельства о рождении детей.

Обратите внимание: все медицинские документы должны содержать информацию о диагнозе, рекомендациях врача и лечении.

