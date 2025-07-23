Украинцы в Латвии смогут обменивать свои водительские права без сдачи экзаменов — Finance.ua

Украинцы в Латвии смогут обменивать свои водительские права без сдачи экзаменов Сегодня 22:49 — Технологии&Авто

Украинцы в Латвии смогут обменивать свои водительские права без сдачи экзаменов

Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения с правительством Латвии о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Согласно новым правилам, украинцы смогут обменивать свои водительские права в Латвии без необходимости сдачи дополнительных экзаменов. Аналогичные условия будут действовать и для латвийских граждан в Украине, пишет ukrainepuls

После окончательного заключения соглашения наши соотечественники будут освобождены от прохождения теоретических и практических испытаний при обмене украинского водительского удостоверения на латвийское.

Ранее украинцам, проживавшим в Латвии больше года, приходилось сдавать теоретический и практический экзамены для получения местного водительского удостоверения. Эти требования не касались лиц со статусом временной защиты, которые могли использовать украинские права в течение всего срока защиты.

МВД Украины работало над заключением этого соглашения с Латвийской Республикой еще с 2023 года. Стоит отметить, что подобные договоренности о взаимном признании водительских удостоверений у Украины уже есть с несколькими странами мира, включая Италию, Испанию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

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