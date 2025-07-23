Украинцы в Латвии смогут обменивать свои водительские права без сдачи экзаменов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы в Латвии смогут обменивать свои водительские права без сдачи экзаменов

Технологии&Авто
0
Украинцы в Латвии смогут обменивать свои водительские права без сдачи экзаменов
Украинцы в Латвии смогут обменивать свои водительские права без сдачи экзаменов
Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения с правительством Латвии о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Согласно новым правилам, украинцы смогут обменивать свои водительские права в Латвии без необходимости сдачи дополнительных экзаменов. Аналогичные условия будут действовать и для латвийских граждан в Украине, пишет ukrainepuls.
После окончательного заключения соглашения наши соотечественники будут освобождены от прохождения теоретических и практических испытаний при обмене украинского водительского удостоверения на латвийское.
Ранее украинцам, проживавшим в Латвии больше года, приходилось сдавать теоретический и практический экзамены для получения местного водительского удостоверения. Эти требования не касались лиц со статусом временной защиты, которые могли использовать украинские права в течение всего срока защиты.
МВД Украины работало над заключением этого соглашения с Латвийской Республикой еще с 2023 года. Стоит отметить, что подобные договоренности о взаимном признании водительских удостоверений у Украины уже есть с несколькими странами мира, включая Италию, Испанию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems