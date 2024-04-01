Украинцы увеличили свои валютные сбережения с начала года более чем на 3 млрд долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы увеличили свои валютные сбережения с начала года более чем на 3 млрд долларов

Кредит&Депозит
26
Украинцы увеличили свои валютные сбережения с начала года более чем на 3 млрд долларов
Украинцы увеличили свои валютные сбережения с начала года более чем на 3 млрд долларов
Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты у населения и бизнеса на 50%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор платежного баланса Национального банка.
Читайте также
«За январь-февраль 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 3,1 млрд долларов, за соответствующий период 2023 года — в 2,1 млрд долларов», — говорится в сообщении.
НБУ не публикует абсолютных цифр, но предварительные открытые данные свидетельствуют сейчас, что эта сумма превышает 120 млрд долларов. В то же время, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран указал на несовершенство статистики НБУ, которая не совсем корректно учитывает отток наличной валюты из Украины. По его расчетам, «на руках у населения и бизнеса не более 60 млрд долларов».
Читайте также
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в феврале 2024 года, составил 1,027 млрд долларов. Это на 45% меньше, чем рекордный за десять лет объем января (1,864 млрд долларов).
Напомним, население Украины в феврале 2024 года купило в банках 825 млн долларов. Объем покупки упал по сравнению с январем на 25%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).
Читайте также
Отметим, что иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.

Справка Finance.ua:

  • в начале апреля ставки по гривневым вкладам будут в основном оставаться на стабильном уровне. Однако уже со второй половины месяца следует ожидать незначительной коррекции доходности, сообщал ранее директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев;
  • как сообщил Фонд гарантирования вкладов, по состоянию на 1 марта 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 208,1 млрд грн, что на 13,1 млрд грн больше показателя месяцем ранее.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 👛

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.