Украинцы увеличили свои валютные сбережения с начала года более чем на 3 млрд долларов — Finance.ua

Украинцы увеличили свои валютные сбережения с начала года более чем на 3 млрд долларов Сегодня 12:01 — Кредит&Депозит

Украинцы увеличили свои валютные сбережения с начала года более чем на 3 млрд долларов

Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты у населения и бизнеса на 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор платежного баланса Национального банка.

«За январь-февраль 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 3,1 млрд долларов, за соответствующий период 2023 года — в 2,1 млрд долларов», — говорится в сообщении.

НБУ не публикует абсолютных цифр, но предварительные открытые данные свидетельствуют сейчас, что эта сумма превышает 120 млрд долларов. В то же время, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран указал на несовершенство статистики НБУ, которая не совсем корректно учитывает отток наличной валюты из Украины. По его расчетам, «на руках у населения и бизнеса не более 60 млрд долларов».

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Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в феврале 2024 года, составил 1,027 млрд долларов. Это на 45% меньше, чем рекордный за десять лет объем января (1,864 млрд долларов).

Напомним, население Украины в феврале 2024 года купило в банках 825 млн долларов. Объем покупки упал по сравнению с январем на 25%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).

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Отметим, что иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.

Справка Finance.ua:

в начале апреля ставки по гривневым вкладам будут в основном оставаться на стабильном уровне. Однако уже со второй половины месяца следует ожидать незначительной коррекции доходности, сообщал ранее директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев;

как сообщил Фонд гарантирования вкладов, по состоянию на 1 марта 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 208,1 млрд грн, что на 13,1 млрд грн больше показателя месяцем ранее.

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