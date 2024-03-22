Доход от депозитов в гривне: стоит ли ждать изменений — Finance.ua

Доход от депозитов в гривне: стоит ли ждать изменений
В результате увеличения финпомощи для Украины это может привести к стабилизации гривневых вкладов и сохранению существующих ставок. Ожидается, что акционные предложения останутся в пределах 10% общего количества депозитов, а коррекция ставок может произойти уже в апреле, однако общие тенденции остаются постоянными.
Для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что позитивные новости о получении макрофинансовой помощи положительно скажутся не только на экономике страны, но и на деятельности банков и развитии основных банковских продуктов, как кредитные и депозитные программы.
«Пока можно говорить, что получение большей части этих средств уже подтверждено международными партнерами. Другими словами, отсутствует угроза существенного сокращения спектра депозитных программ до ультракоротких и коротких вкладов, связанная главным образом с обесцениванием гривны (как это было в первые месяцы после полномасштабного вторжения)», — говорит директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.
Заметьте, что недавно Нацбанк, помимо снижения учетной ставки с 15% до 14,5%, снизил также ставку по трехмесячным депозитным сертификатам — с 19% до 17,5%. На их основе формируется доходность гривневых вкладов.
«Однако в ближайшие 2−3 недели особых изменений в доходности гривневых вкладов не произойдет. Ожидается, что до конца марта средние показатели доходности гривневых вкладов будут инерционными, то есть на прежнем уровне», — отмечает Замотаев.
Доходность гривневых вкладов
Среди гривневых депозитов имеются:
- Депозиты на срок от 3 месяцев до 6 месяцев — до 13,5% годовых,
- Депозиты от 9 месяцев до 12 месяцев — до 12,5−13% годовых,
- В то же время, для привлечения новых клиентов на рынке будут действовать «акционные» депозиты, которые предложат клиентам повышенную доходность, которая в зависимости от срока вклада составит до 16−17% годовых.
Как объясняет банкир, такая практика комбанков по «акционным» депозитам до сих пор остается скорее исключительной, чем новым трендом.
Обратите внимание! Общее количество таких акционных программ не превышает 10% от общего количества действительных депозитных программ. Кроме того, действие подавляющего большинства акционных весенних депозитов завершится уже в первой половине апреля.
Когда произойдет коррекция ставок
Замотаев отмечает, что для формирования ставок по депозитам почти все банки используют ставку по 3-месячным депозитным сертификатам. И поэтому уже в апреле следует ожидать постепенной коррекции ставок по гривневым вкладам:
- средние ставки по вкладам от 3 месяцев до 6 месяцев составят до 12,5% (максимальные до 16% годовых),
- а средние ставки по депозитам от 6 месяцев до 12 месяцев будут на уровне 12% (максимальные до 15% годовых).
Важно отметить, что с начала года рост гривневых вкладов происходит системно. Ожидается, что по итогам марта количество новых депозитов вырастет на 5% по сравнению с февралем.
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Банкир объясняет, что этому способствует, прежде всего, низкий уровень инфляции (т.е. стабильность национальной валюты), который по итогам января-февраля не превысил 1%.
«Кроме того, популярность гривневых вкладов заключается в возможности получения высокой чистой прибыли, с учетом инфляции и необходимых банковских комиссий», — добавляет он.
Третий фактор — гривневые вклады, которые остаются наиболее прибыльным механизмом получения пассивного дохода. Так что в последнюю неделю марта общие тренды в сегменте депозитов будут оставаться постоянными.
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