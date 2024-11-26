Украинцы увеличили расходы на новые авто: дилеры каких марок заработали больше всех — Finance.ua

Украинцы увеличили расходы на новые авто: дилеры каких марок заработали больше всех Сегодня 19:01 — Технологии&Авто

Украинцы увеличили расходы на новые авто: дилеры каких марок заработали больше всех

На приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили 11,1 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом году, и на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом пишет «Укравтопром».

Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок.

Больше всего денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW — 1,374 млрд грн. Второй результат у Toyota, дилеры которой заработали 1,217 млрд грн. На третьем месте Mercedes-Benz — 1,204 млрд грн. Volkswagen собрал более 822 млн грн — четвертое место. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault — 697 млн грн.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в октябре, также попали Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus.

Итого с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 104,2 млрд грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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