Украинцы увеличили расходы на новые авто: дилеры каких марок заработали больше всех — Finance.ua
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Украинцы увеличили расходы на новые авто: дилеры каких марок заработали больше всех

Технологии&Авто
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Украинцы увеличили расходы на новые авто: дилеры каких марок заработали больше всех
Украинцы увеличили расходы на новые авто: дилеры каких марок заработали больше всех
На приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили 11,1 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом году, и на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом пишет «Укравтопром».
Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок.
  1. Больше всего денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW — 1,374 млрд грн.
  2. Второй результат у Toyota, дилеры которой заработали 1,217 млрд грн.
  3. На третьем месте Mercedes-Benz — 1,204 млрд грн.
  4. Volkswagen собрал более 822 млн грн — четвертое место.
  5. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault — 697 млн грн.
В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в октябре, также попали Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus.
Итого с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 104,2 млрд грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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