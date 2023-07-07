Украинцы увеличили портфель гривневых депозитов в Ощадбанке на 10 млрд грн — Finance.ua
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Украинцы увеличили портфель гривневых депозитов в Ощадбанке на 10 млрд грн

Фондовый рынок
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Украинцы увеличили портфель гривневых депозитов в Ощадбанке на 10 млрд грн
Украинцы увеличили портфель гривневых депозитов в Ощадбанке на 10 млрд грн
В первые месяцы 2023 года объем срочных гривневых депозитов Ощадбанка вырос более чем на 10 млрд грн и составляет почти 54 млрд грн. Гривневые вклады составляют около 70% всего депозитного портфеля физических лиц банка.
Об этом сообщает прессслужба банка.
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«Согласно рыночным тенденциям, Ощадбанк значительно улучшил привлекательность своих депозитных продуктов для физических лиц, что позволило увеличить долю срочных депозитов в портфеле пассивов банка. Это помогает нашим клиентам лучше сохранить свои сбережения и оградить их от инфляции. Доля средств на текущих счетах и ​​депозитах граждан в национальной валюте растет, что свидетельствует о том, что украинцы доверяют гривне и верят в победу нашего государства», — прокомментировал заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Какие депозиты пользуются наибольшим спросом

Среди депозитных продуктов Ощадбанка наибольшим спросом пользуются вклады «Мой защитник» и «Моя победа».
Льготный депозит «Мой защитник» предназначен для военнослужащих и членов их семей. По состоянию на конец июня на нем было размещено 13,4 млрд грн.
Что касается популярного депозита «Моя победа» с повышенной процентной ставкой, то на нем могут разместить средства все желающие. Начиная с 10 мая 2023 года, когда был введен этот депозит, украинцы разместили на нем более 4,5 млрд грн.
Условия размещения депозита: срок размещения средств — 3 месяца и 5 дней, процентная ставка — 17%, минимальная сумма вклада — 10 тыс. грн. Открыть депозит «Моя победа» можно в любом отделении Ощадбанка или в приложении «Мобильный Ощад».
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам:
Finance.ua
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