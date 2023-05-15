Украинцы смогут получить денежную помощь ООН: кого касается новая программа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы смогут получить денежную помощь ООН: кого касается новая программа

Казна и Политика
111
Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров по реализации совместного проекта Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) о дополнительных мерах по социальной поддержке пенсионеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).
Предлагается определить механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств ВПП ООН пенсионерам, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях, на которых ведутся боевые действия, размер пенсии которых не достигает 3000 гривен.
Это касаются только тех лиц, которые не получали с 24 февраля 2022 года дополнительных выплат от международных организаций (после заполнения формы на информационной платформе єДопомога) и/или пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 20 марта 2022 года № 332.
Подробные условия реализации Проекта, категории получателей пособия и вопросы обмена информацией для выплаты пособия предлагается определить Меморандумом о взаимопонимании между ВПП ООН и Пенсионным фондом Украины
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.