Украинцы смогут получить денежную помощь ООН: кого касается новая программа — Finance.ua

Украинцы смогут получить денежную помощь ООН: кого касается новая программа Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров по реализации совместного проекта Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) о дополнительных мерах по социальной поддержке пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов ( ФПУ ).

Предлагается определить механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств ВПП ООН пенсионерам, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях, на которых ведутся боевые действия, размер пенсии которых не достигает 3000 гривен.

Это касаются только тех лиц, которые не получали с 24 февраля 2022 года дополнительных выплат от международных организаций (после заполнения формы на информационной платформе єДопомога) и/или пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 20 марта 2022 года № 332.

Подробные условия реализации Проекта, категории получателей пособия и вопросы обмена информацией для выплаты пособия предлагается определить Меморандумом о взаимопонимании между ВПП ООН и Пенсионным фондом Украины

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