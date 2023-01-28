Украинцы смогут получить бесплатно продукты в «АТБ»: как зарегистрироваться — Finance.ua
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Украинцы смогут получить бесплатно продукты в «АТБ»: как зарегистрироваться

Казна и Политика
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Украинцы смогут получить бесплатно продукты в «АТБ»: как зарегистрироваться
Украинцы смогут получить бесплатно продукты в «АТБ»: как зарегистрироваться
В Украине в рамках «єДопомога» можно бесплатно получить продукты в сети «АТБ». Сеть добавили в список партнеров программы. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте платформы, а затем воспользоваться сертификатом для получения помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Платформа „єДопомога“ расширяет сеть партнеров для того, чтобы больше людей из разных уголков Украины смогли воспользоваться Предоплатой „єДопомога“ (сертификат). Отныне человек, нуждающийся в помощи, может использовать сертификат во всеукраинской сети супермаркетов „АТБ-Маркет“. Благотворители из Украины и из любой страны мира могут оплатить сертификат на продукты для семей, нуждающихся в помощи», — говорится в сообщении.

Как получить помощь:

1. Зарегистрируйтесь на платформе.
2. Оставьте заявку на помощь, выбрав из перечня партнеров «єДопомога» сеть супермаркетов АТБ.
3. Когда Благотворитель выберет заявку и произведет оплату, вы получите код в электронном кабинете на платформе и смс-сообщение на номер мобильного телефона. Чтобы воспользоваться помощью, при покупке товара на кассе нужно предоставить цифры кода из СМС или же показать Предоплату «єДопомога» со штрих-кодом для сканирования.

Как стать Благотворителем:

1. Перейдите по ссылке на платформу.
2. Выберите заявку, которую хотите закрыть, и удобный номинал для оплаты: 200, 500 или 1000 гривен.
3. Оплатите выбранную вами сумму. После оплаты Заявитель получит смс-сообщение и сможет воспользоваться Предоплатой на продукты в течение 30 календарных дней.
После использования заявителем помощи благотворители, прошедшие регистрацию на платформе, будут получать подтверждение о покупке, в котором будет указан список приобретенных товаров.
«Предоплата на продукты разовая и действительна в течение 30 дней с даты оплаты. Она может быть использована только для покупок (кроме алкоголя и табачных изделий) в сети супермаркетов АТБ-Маркет на подконтрольной Украине территории. Если предоплата не была использована в течение этого времени, платформа „єДопомога“ информирует благотворителя, что предоплата просрочена и сгенерирована заново, и сообщает о необходимости направить ее новому заявителю, нуждающемуся в помощи», — пояснили в министерстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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