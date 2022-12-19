Украинцы, работающие в Литве, платят около 5 млн евро налогов в месяц — Finance.ua

Украинцы, работающие в Литве, платят около 5 млн евро налогов в месяц Сегодня 07:45 — Казна и Политика

В общей сложности до сего времени в Литву прибыло около 71,5 тыс. украинцев: детей, лиц старшего возраста, лиц трудоспособного возраста. С начала войны около 11 тыс. украинцев трудоустроиться помогла Служба занятости, еще 2,2 тыс. рабочих мест предлагается украинцам. Украинцы, работающие в Литве, в месяц платят около 5 млн евро налогов, сообщает delfi.lt

«Количество работающих украинцев только подтверждает, что, ожидая возможности вернуться на родину, они работают в нашей стране, некоторые из них даже успешно создают бизнес и нанимают не только своих, но и наших людей (...)», - сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Украинцы работают во всех самоуправлениях Литвы. Больше всего украинцев работает в крупных городах страны: в Вильнюсе — 6,8 тыс., то есть почти каждый третий работающий украинец, в Каунасе — 2,9 тыс., то есть каждый седьмой трудоустроенный украинец в Литве с начала войны, в Клайпеде — 2,6 тыс.

Большинство украинцев работают в секторах производства, строительства, транспортно-складской деятельности, услуг размещения и общественного питания, оптовой и розничной торговли.

По данным Службы занятости, на высококвалифицированных должностях работают 1,7 тыс. или 8% украинцев. Они работают как специалисты по бизнесу и администрированию, специалисты в области здравоохранения: врачи, медсестры, ветеринары, а также специалисты по обучению, специалисты по информационным технологиям, специалисты по физике, инженерии, специалисты в области права, социальной сферы, культуры.

Большинство из них — 14,2 тыс. — работают на работах, требующих средней квалификации — 67% трудоустроенных с начала военных действий в Украине. Они работают специалистами по обслуживанию клиентов, продавцами, строителями, специалистами по металлообработке, механиками электромеханического и электронного оборудования, операторами стационарного оборудования и машин, водителями.

Около 5,2 тысяч украинцев работают на низкоквалифицированных и неквалифицированных работах. Большинство из них работают уборщиками в офисах и гостиницах, помощниками на кухнях и упаковщиками, работниками сельского и лесного хозяйства, вспомогательными работниками, отмечается в сообщении.

«Работодатели страны активно трудоустраивают украинцев. При регистрации вакансий на платформе Службы занятости отмечают, что на предложенные вакансии принимаются украинцы. Сейчас они могут выбирать из более 2,2 тыс. предложений о работе», — сказал заместитель директора Службы занятости Гитис Дарулис.

Украинцы, работающие в Литве, в месяц платят около 5 млн евро налогов. Зарплаты украинцев колеблются от минимальной до 2 тыс. евро в месяц в зависимости от характера работы. В среднем работающий в Литве украинец в ноябре зарабатывал около 1 048 евро «на бумаге».

uamedia По материалам:

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