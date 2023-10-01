Украинцы приобрели рекордное количество новых BMW — Finance.ua

Украинцы приобрели рекордное количество новых BMW Сегодня 06:06 — Фондовый рынок

С января по август текущего года в Украине было реализовано почти 2,8 тыс. новых легковых автомобилей марки BMW. Этот показатель стал рекордным для украинского авторынка.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Там отмечают, что в Украине никогда не продавали столько новых BMW.

Так, с января по август текущего года в Украине было реализовано около 2,8 тыс. новых легковых автомобилей марки BMW.

«Этот показатель рекордный для немецкой премиальной марки — никогда за аналогичный период года спрос на „баварцев“ не достигал такой отметки», — подчеркивают в «Укравтопроме».

По данным аналитиков, ближайший результат к нынешнему показателю BMW достигал в 2017 году, когда за первые 8 месяцев было продано 1952 новых авто.

Діло По материалам:

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