Украинцы приобрели рекордное количество новых BMW — Finance.ua

Украинцы приобрели рекордное количество новых BMW
С января по август текущего года в Украине было реализовано почти 2,8 тыс. новых легковых автомобилей марки BMW. Этот показатель стал рекордным для украинского авторынка.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Там отмечают, что в Украине никогда не продавали столько новых BMW.
Так, с января по август текущего года в Украине было реализовано около 2,8 тыс. новых легковых автомобилей марки BMW.
«Этот показатель рекордный для немецкой премиальной марки — никогда за аналогичный период года спрос на „баварцев“ не достигал такой отметки», — подчеркивают в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, ближайший результат к нынешнему показателю BMW достигал в 2017 году, когда за первые 8 месяцев было продано 1952 новых авто.
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