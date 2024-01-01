Украинцы оценили уровень материального благосостояния (инфографика) — Finance.ua
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Украинцы оценили уровень материального благосостояния (инфографика)

Личные финансы
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Украинцы оценили уровень материального благосостояния (инфографика)
Украинцы оценили уровень материального благосостояния (инфографика)
Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года проведен общенациональный социологический опрос.

Мотивация

В 2023 году 43% украинцев больше вдохновляли и мотивировали пережить этот сложный год их семьи и родные люди. Причем ориентация на близких и родных как на опору стала более распространенной (в конце 2022 г. было 30%). В то же время, как и в 2022 г., вторым наиболее распространенным источником вдохновения и мотивации остаются защитники и защитницы в Силах обороны Украины (16%). Таким образом, на втором году полномасштабного вторжения источники поддержки и мотивации для общества остаются постоянными.
Украинцы оценили уровень материального благосостояния (инфографика)
В конце 2023 года украинцы смотрят с надеждой как на свое будущее (55%), так и на будущее Украины (61%). Размышляя о собственном будущем, украинцы, кроме надежды, чаще всего испытывают тревогу (40%) и оптимизм (28%). И хотя надежда продолжает быть наиболее распространенной эмоцией как и в 2022 г., количество испытывающих тревогу несколько возросло (было 33% в 2022 г.), а также стало меньше оптимистов (было 36%). Также возросла тревожность и относительно будущего Украины в целом: от 24% в конце 2022 г. — до 34% в декабре 2023 г.
Война влияет на повседневную жизнь абсолютного большинства населения (95%), 61% из которых называет это влияние определяющим. Такие оценки характерны для всех макрорегионов Украины, но больше всего — для Востока, где война оказывает кардинальное влияние на повседневную жизнь 68% населения. Война также определяет жизнь людей вне зависимости от их возраста.
Только среди молодежи (18−29 лет) фиксируется меньше, чем в других возрастных группах, доля тех, на чью жизнь война оказывает очень сильное влияние. Но среди молодежи этот показатель составляет большинство респондентов (54%).
С влиянием войны связаны и ощущение, что в уходящем году жизнь украинцев ухудшилась: 35% отмечают, что жизнь стала немного хуже, а еще 40% испытывают существенное ухудшение.
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Война и победа

Вера в победу продолжает объединять абсолютное большинство украинцев (88%), причем 63% из них верят в победу однозначно.
Сомневается в победе только 5% опрошенных. Правда, по сравнению с декабрем 2022 г. несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало — 63%), и теми, кто верит в победу (было 15% в декабре 2022 г., стало — 25%).
32% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, 45% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, и 7% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные — не определились).

Экономика

Граждане Украины достаточно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: в мае 2021 г., за восемь месяцев до начала полномасштабной войны, 60% опрошенных оценивали ее как «очень плохую» или «достаточно плохую» (и только 5% - как «добрую» или «очень хорошую», а 32% - как «не плохую и не хорошую»). В сентябре-октябре 2022 г., то есть через семь месяцев после начала войны, возросла доля граждан, которые оценивали ее как «очень плохую» или «достаточно плохую» (до 64,5%).
Эти оценки улучшились в феврале-марте 2023 г., когда было зафиксировано снижение негативных оценок даже по сравнению с «довоенным» периодом: тогда оценивали экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую» 55% (4% - как «хорошую» или «очень хорошую», 37% - как «не плохую и не добрую»). Но, по данным опроса, проведенного в декабре 2023 г., эти оценки ухудшились (соответственно 66,5%, 3% и 27%), и сейчас на статистически значимом уровне не отличаются от наблюдавшихся в сентябре-октябре 2022 г.

Благосостояние

При оценке уровня материального благосостояния собственной семьи с точки зрения того, какие покупки позволяют совершать семейные доходы, после начала полномасштабной агрессии по сравнению с июнем 2021 г. возросла доля граждан, которые отвечают, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (с 9% в июне 2021 г. до 14% в феврале-марте 2023 г.).
Украинцы оценили уровень материального благосостояния (инфографика)
Однако в декабре 2023 г. доля таких снизилась до 10% и сейчас статистически значимо не отличается от показателя середины 2021 г. Так же статистически значимо не отличаются в июне 2021 г. и декабре 2023 г. доли тех, кто отвечает, что им хватает средств только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей (соответственно 38% и 39%), ответивших «в целом на жизнь хватает, но приобретения вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор уже вызывает трудности» (соответственно 44% и 42%), «живем обеспечено, но сделать некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т. д.)» (соответственно 6% и 7%).
Но если в июне 2021 г. 0,9% опрошенных ответили «мы можем себе позволить приобрести практически все, что хотим», то сейчас такой ответ не дал ни один респондент).
Украинцы оценили уровень материального благосостояния (инфографика)
После начала широкомасштабной войны наблюдалось существенное улучшение экономических ожиданий в среднесрочной (2−3 года) перспективе. Так, доля ожидавших, что экономическое положение страны в ближайшие 2−3 года улучшится, в сентябре-октябре 2022 г. по сравнению с маем 2021 г. выросла с 30% до 43%, а в феврале-марте 2023 г. — до 52%. Однако в декабре 2023 г. этот оптимизм снизился — сейчас так считают 34,5% (что все равно на 5% больше, чем в мае 2021г). Доля ожидающих ухудшения ситуации составляет 22% (примерно столько же, как в мае 2021 г.), тех, кто считает, что ситуация в этой сфере не изменится — 16% (что на 10% меньше, чем в мае 2021 г.).).
Доля тех, кто ожидал, что благосостояние его семьи в ближайшие 2−3 года улучшится, в сентябре-октябре 2022 г. по сравнению с маем 2021 г. выросла с 29% до 41%, а в феврале-марте 2023 г. — до 49,5%. По данным последнего опроса, доля таких составляет 34%, считающих, что благосостояние семьи за этот период ухудшится — 18%, что оно не изменится — 19%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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