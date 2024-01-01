Украинцы оценили уровень материального благосостояния (инфографика) — Finance.ua

Украинцы оценили уровень материального благосостояния (инфографика) Сегодня 06:56 — Личные финансы

Украинцы оценили уровень материального благосостояния (инфографика)

Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года проведен общенациональный социологический опрос.

Мотивация

В 2023 году 43% украинцев больше вдохновляли и мотивировали пережить этот сложный год их семьи и родные люди. Причем ориентация на близких и родных как на опору стала более распространенной (в конце 2022 г. было 30%). В то же время, как и в 2022 г., вторым наиболее распространенным источником вдохновения и мотивации остаются защитники и защитницы в Силах обороны Украины (16%). Таким образом, на втором году полномасштабного вторжения источники поддержки и мотивации для общества остаются постоянными.

В конце 2023 года украинцы смотрят с надеждой как на свое будущее (55%), так и на будущее Украины (61%). Размышляя о собственном будущем, украинцы, кроме надежды, чаще всего испытывают тревогу (40%) и оптимизм (28%). И хотя надежда продолжает быть наиболее распространенной эмоцией как и в 2022 г., количество испытывающих тревогу несколько возросло (было 33% в 2022 г.), а также стало меньше оптимистов (было 36%). Также возросла тревожность и относительно будущего Украины в целом: от 24% в конце 2022 г. — до 34% в декабре 2023 г.

Война влияет на повседневную жизнь абсолютного большинства населения (95%), 61% из которых называет это влияние определяющим. Такие оценки характерны для всех макрорегионов Украины, но больше всего — для Востока, где война оказывает кардинальное влияние на повседневную жизнь 68% населения. Война также определяет жизнь людей вне зависимости от их возраста.

Только среди молодежи (18−29 лет) фиксируется меньше, чем в других возрастных группах, доля тех, на чью жизнь война оказывает очень сильное влияние. Но среди молодежи этот показатель составляет большинство респондентов (54%).

С влиянием войны связаны и ощущение, что в уходящем году жизнь украинцев ухудшилась: 35% отмечают, что жизнь стала немного хуже, а еще 40% испытывают существенное ухудшение.

Война и победа

Вера в победу продолжает объединять абсолютное большинство украинцев (88%), причем 63% из них верят в победу однозначно.

Сомневается в победе только 5% опрошенных. Правда, по сравнению с декабрем 2022 г. несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало — 63%), и теми, кто верит в победу (было 15% в декабре 2022 г., стало — 25%).

32% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, 45% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, и 7% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные — не определились).

Экономика

Граждане Украины достаточно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: в мае 2021 г., за восемь месяцев до начала полномасштабной войны, 60% опрошенных оценивали ее как «очень плохую» или «достаточно плохую» (и только 5% - как «добрую» или «очень хорошую», а 32% - как «не плохую и не хорошую»). В сентябре-октябре 2022 г., то есть через семь месяцев после начала войны, возросла доля граждан, которые оценивали ее как «очень плохую» или «достаточно плохую» (до 64,5%).

Эти оценки улучшились в феврале-марте 2023 г., когда было зафиксировано снижение негативных оценок даже по сравнению с «довоенным» периодом: тогда оценивали экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую» 55% (4% - как «хорошую» или «очень хорошую», 37% - как «не плохую и не добрую»). Но, по данным опроса, проведенного в декабре 2023 г., эти оценки ухудшились (соответственно 66,5%, 3% и 27%), и сейчас на статистически значимом уровне не отличаются от наблюдавшихся в сентябре-октябре 2022 г.

Благосостояние

При оценке уровня материального благосостояния собственной семьи с точки зрения того, какие покупки позволяют совершать семейные доходы, после начала полномасштабной агрессии по сравнению с июнем 2021 г. возросла доля граждан, которые отвечают, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (с 9% в июне 2021 г. до 14% в феврале-марте 2023 г.).

Однако в декабре 2023 г. доля таких снизилась до 10% и сейчас статистически значимо не отличается от показателя середины 2021 г. Так же статистически значимо не отличаются в июне 2021 г. и декабре 2023 г. доли тех, кто отвечает, что им хватает средств только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей (соответственно 38% и 39%), ответивших «в целом на жизнь хватает, но приобретения вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор уже вызывает трудности» (соответственно 44% и 42%), «живем обеспечено, но сделать некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т. д. )» (соответственно 6% и 7%).

Но если в июне 2021 г. 0,9% опрошенных ответили «мы можем себе позволить приобрести практически все, что хотим», то сейчас такой ответ не дал ни один респондент).

После начала широкомасштабной войны наблюдалось существенное улучшение экономических ожиданий в среднесрочной (2−3 года) перспективе. Так, доля ожидавших, что экономическое положение страны в ближайшие 2−3 года улучшится, в сентябре-октябре 2022 г. по сравнению с маем 2021 г. выросла с 30% до 43%, а в феврале-марте 2023 г. — до 52%. Однако в декабре 2023 г. этот оптимизм снизился — сейчас так считают 34,5% (что все равно на 5% больше, чем в мае 2021г). Доля ожидающих ухудшения ситуации составляет 22% (примерно столько же, как в мае 2021 г.), тех, кто считает, что ситуация в этой сфере не изменится — 16% (что на 10% меньше, чем в мае 2021 г.).).

Доля тех, кто ожидал, что благосостояние его семьи в ближайшие 2−3 года улучшится, в сентябре-октябре 2022 г. по сравнению с маем 2021 г. выросла с 29% до 41%, а в феврале-марте 2023 г. — до 49,5%. По данным последнего опроса, доля таких составляет 34%, считающих, что благосостояние семьи за этот период ухудшится — 18%, что оно не изменится — 19%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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