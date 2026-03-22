0 800 307 555
Украинцы накопили более полумиллиона новых долгов за год: за что задолжали больше всего

Более полумиллиона новых долгов появилось у украинцев за год
Более полумиллиона новых долгов появилось у украинцев за год
По состоянию на начало марта в Украине насчитывается более 9,5 млн долгов. За последний год их количество выросло более чем на полмиллиона. Больше всего долгов накоплено из-за штрафов за нарушение ПДД, а лидерами антирейтинга среди регионов стали Днепропетровская, Харьковская области и Киев.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабота».
Как отмечают аналитики, за год в Едином реестре должников количество новых долгов выросло на 514 360 (+6%).
Количество долгов украинцев
Количество долгов украинцев, Инфографика: Опендатабот

За что больше всего задолжали украинцы

Наибольшая доля долгов приходится на штрафы за нарушения ПДД — более 2 млн производств (21%).
Еще 20% составляют прочие административные нарушения — 1,93 млн. случаев, не связанных с безопасностью дорожного движения.
Значительная часть долгов приходится на взыскания в пользу госбюджета (санкции, платежи и штрафы) — 1,65 млн производств (17,3%).
Долги за коммунальные услуги составляют более 816 тысяч производств, или 8,6% от общего количества.
Впрочем, наибольшей категорией остаются долги, не отнесенные исполнителями к какой-либо отдельной категории: 2,1 млн, или 22% всех записей.
В то же время больше всего за год возросло количество производств в отношении:
  • специальной конфискации — с 1049 до 1709 (+63%);
  • обращения взыскания на имущество, определенное исполнительным документом — с 17 173 до 23 548 (+37%).
ТОП причин долгов украинцев
ТОП причин долгов украинцев, Инфографика: Опендатабот

Где в Украине больше всего должников

Региональным лидером по количеству долгов является Днепропетровщина, где насчитывается 1 052 990 производств (около 11% от всех долгов в Реестре).
Далее следуют:
  • Харьковская область — 675 207 производств (7%),
  • Киев — 667 215 (7%),
  • Одесская область — 585 193 (6%),
  • Донецкая область — 526 300 (6%).
Где в Украине больше всего должников
Где в Украине больше всего должников, Инфографика: Опендатабот
Долги преимущественно накапливают мужчины — 7,1 млн производств (74% всех записей), на женщин приходится 2,44 млн (26%). При этом на одного человека может быть открыто несколько исполнительных производств.
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
