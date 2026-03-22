Украинцы накопили более полумиллиона новых долгов за год: за что задолжали больше всего

Более полумиллиона новых долгов появилось у украинцев за год

По состоянию на начало марта в Украине насчитывается более 9,5 млн долгов. За последний год их количество выросло более чем на полмиллиона. Больше всего долгов накоплено из-за штрафов за нарушение ПДД, а лидерами антирейтинга среди регионов стали Днепропетровская, Харьковская области и Киев.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабота».

Как отмечают аналитики, за год в Едином реестре должников количество новых долгов выросло на 514 360 (+6%).

Количество долгов украинцев, Инфографика: Опендатабот

За что больше всего задолжали украинцы

Наибольшая доля долгов приходится на штрафы за нарушения ПДД — более 2 млн производств (21%).

Еще 20% составляют прочие административные нарушения — 1,93 млн. случаев, не связанных с безопасностью дорожного движения.

Значительная часть долгов приходится на взыскания в пользу госбюджета (санкции, платежи и штрафы) — 1,65 млн производств (17,3%).

Долги за коммунальные услуги составляют более 816 тысяч производств, или 8,6% от общего количества.

Впрочем, наибольшей категорией остаются долги, не отнесенные исполнителями к какой-либо отдельной категории: 2,1 млн, или 22% всех записей.

В то же время больше всего за год возросло количество производств в отношении:

специальной конфискации — с 1049 до 1709 (+63%);

обращения взыскания на имущество, определенное исполнительным документом — с 17 173 до 23 548 (+37%).

ТОП причин долгов украинцев, Инфографика: Опендатабот

Где в Украине больше всего должников

Региональным лидером по количеству долгов является Днепропетровщина, где насчитывается 1 052 990 производств (около 11% от всех долгов в Реестре).

Далее следуют:

Харьковская область — 675 207 производств (7%),

Киев — 667 215 (7%),

Одесская область — 585 193 (6%),

Донецкая область — 526 300 (6%).

Где в Украине больше всего должников, Инфографика: Опендатабот

Долги преимущественно накапливают мужчины — 7,1 млн производств (74% всех записей), на женщин приходится 2,44 млн (26%). При этом на одного человека может быть открыто несколько исполнительных производств.

