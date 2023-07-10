Украинцы могут получить 1000 долларов от организации из США: как подать заявку — Finance.ua
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Украинцы могут получить 1000 долларов от организации из США: как подать заявку

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Украинцы могут получить 1000 долларов от организации из США: как подать заявку
Украинцы могут получить 1000 долларов от организации из США: как подать заявку
Пострадавшие от войны Украинцы могут получить помощь в 1 000 долларов от американской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K. В настоящее время выплату уже предоставили более 11 тыс. семей и 40 тыс. детей.
Впрочем, говорится на сайте проекта 1K для Украины, рассчитывать на помощь стоит не всем. Дело в том, что:
  • программа ориентирована на семьи;
  • значительный объем запросов на помощь.
«Проект сосредоточен на прямых связях спонсоров в США и во всем мире для помощи украинским семьям, пострадавшим от бессмысленной и бесчеловечной войны. Если мы сможем найти для вас спонсора, вы получите деньги непосредственно на свою банковскую карту в гривне», — рассказывают в 1K для Украины.
При этом там подчеркивают: в случае принятия решения о предоставлении помощи средства будут направлены в течение 1 часа. Впрочем, ожидать может прийтись и дольше — вплоть до нескольких дней.
Кто может подать заявку
Помощь является одноразовой. Подать заявку на ее получение может любая украинская семья, которая:
  • как находится в стране;
  • так и выехала из нее как в качестве беженцев.
На что можно тратить выплату
Четко определенного перечня товаров или услуг, на которые должна быть израсходована выплата, не существует. Деньги можно использовать для оплаты всего, что получатель сочтет нужным.
«Многие семьи используют средства на еду, одежду, аренду и эвакуацию из зоны боевых действий», — пояснили в проекте.
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Как подать заявку
Подать заявку на выплату можно здесь. Для этого нужно заполнить форму. Указать нужно:
  • реферальный электронный адрес. «E-mail лица, которое направило вас в проект $1K Украина. Укажите свою электронную почту, если вы ссылаетесь на себя», — объяснили в организации;
  • свой электронный адрес;
  • номер телефона;
  • имя;
  • фамилию;
  • номер банковской карты;
  • дату рождения;
  • город проживания;
  • адрес. «Это должен быть тот же адрес, который вы указали в своем банке. Укажите улицу, номер квартиры и город», — рассказали в $1K;
  • индекс;
  • место пребывания — в своем городе в Украине, в другом городе или за границей;
  • количество детей в семье;
  • количество взрослых;
  • семейное фото — без него заявка может быть не утверждена;
  • ссылку на личный Instagram или Facebook;
  • краткую информацию обо всех членах семьи (имена, возраст, род занятий и т. п.);
  • чем вызвана необходимость получения помощи;
  • на что будет израсходована выплата.
«Не отправляйте форму дважды. Если вы продолжите отправлять сообщения, наша система заблокирует вас, и вы не сможете получить помощь», — подчеркнули в проекте.
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По материалам:
Обозреватель
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