Украинцы могут бесплатно лечиться за границей — Finance.ua
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Украинцы могут бесплатно лечиться за границей

Личные финансы
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Украинцы могут бесплатно лечиться за границей
Для выехавших за границу украинцев заработала новая платформа, где можно получить помощь при тяжелых заболеваниях или состояниях, которые требуют постоянного ухода и терапии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Treatment4Ukraine.
Платформу создали специально для украинских беженцев, у которых есть ВИЧ, вирусный гепатит, туберкулез, или для тех, кто находится на поддерживающей или заместительной терапии.
Сайт разрабатывала команда международных экспертов из сферы здравоохранения при поддержке украинских профильных медицинских ведомств. Проект полностью финансируется Европейским Союзом в рамках поддержки Украины в условиях войны.
Как найти
На сайте можно выбрать страну пребывания и получить информацию о возможностях лечения, которые там предоставляются.
  • информация о правовом статусе и визовых требованиях для беженцев за рубежом;
  • какие условия доступа ко всем бесплатным или платным медицинским услугам;
  • данные о том, где находятся пункты получения неотложной помощи и медицинских учреждениях для долгосрочного лечения и терапии;
  • услуги для лиц, живущих с ВИЧ, туберкулезом, гепатитом В и С, или тех беженцев, которым нужна заместительная терапия (ЗПТ);
  • дополнительная информация: где предоставляют услуги перевода, контакты миграционных служб и так далее.
Информацию на сайте будут публиковать в зависимости от того, как будут меняться сами данные о получении медицинской помощи.
Если пользователи заметят какое-либо несоответствие или неактуальность опубликованной информации, можно написать на электронную почту платформы treatment4ukraine@gfa.

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По материалам:
УНІАН
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