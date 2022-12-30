Украинцы купили валюты на 54 млн долларов для размещения на депозите в Sense Bank — Finance.ua
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Украинцы купили валюты на 54 млн долларов для размещения на депозите в Sense Bank

Кредит&Депозит
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С 15 сентября Sense Bank предоставил своим клиентам возможность онлайн в цифровом банке Sense SuperApp приобрести иностранную валюту — евро и доллар для последующего размещения на депозите.
С момента запуска услуги через цифровой банк Sense SuperApp украинцы приобрели валюты на сумму более 54 млн. долларов для размещения на депозит от 3 месяцев. Именно срочные вклады от 3 месяцев наиболее популярны.
Услуга дает возможность приобрести валюту по фиксированному курсу, более выгодному, чем наличный валютообмен.
Интересно, что 40% клиентов по завершении сделки не снимают деньги и размещают их на депозит повторно.
Для приобретения безналичной иностранной валюты ($/€) онлайн и размещения ее на депозите «Прибыльный» с доходностью от 2.5% до 6% в Sense SuperApp, клиенту необходимо открыть валютный и гривневый счета/карты в Sense Bank. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 200$/€, досрочный разрыв не предусмотрен.
Покупка иностранной валюты осуществляется путем списания средств с гривневой карты по актуальному курсу продаж онлайн. При этом сумма приобретенной клиентом валюты автоматически будет размещена на депозите, не должна превышать 100 000 грн в эквиваленте в месяц. Дополнительно после открытия вклада также доступно его пополнение согласно стандартным условиям депозита «Прибыльный».
По материалам:
Сенс Банк
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