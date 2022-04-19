Украинцы и в дальнейшем смогут выезжать в ЕС по внутреннему паспорту — решение ГПСУ — Finance.ua
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Украинцы и в дальнейшем смогут выезжать в ЕС по внутреннему паспорту — решение ГПСУ

Сегодня 11:30Личные финансы
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Украинцы и в дальнейшем смогут выезжать в ЕС по внутреннему паспорту — решение ГПСУУкраинцы и в дальнейшем смогут выезжать в ЕС по внутреннему паспорту — решение ГПСУ
Государственная пограничная служба Украины продлила возможность пересечения границы для украинцев по внутренним паспортам.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП.
«Возможность пересечения границы на выезд за пределы страны гражданами Украины по паспорту гражданина Украины (внутренний паспортный документ) продлена. Такое решение принято ввиду ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда наши граждане не могут быстро и вовремя оформить загранпаспорт. Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу. Это касается всех граждан, независимо от областей, из которых они следуют», — сообщил он.
Выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины).
По материалам: Українська правда
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