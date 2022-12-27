Украинцев в Польше предупреждают о мошенничестве с номером PESEL — Finance.ua

Украинцев в Польше предупреждают о мошенничестве с номером PESEL Сегодня 19:45 — Криминал

В Польше активизировались мошенники, которые просят назвать им ваш номер PESEL. Они выдают себя за представителей банков, поставщиков электроэнергии или интернет-провайдеров.

Впрочем, украинцев предостерегают не разглашать эти данные, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl

Украинцы, получившие в Польше временную защиту, оформляли индивидуальный номер PESEL — аналог украинского номера налогоплательщика. Согласно исследованию ChronPESEL.pl и Реестра государственного долга, 27% поляков и украинцев в Польше не задумываясь предоставляют свой PESEL работникам разных организаций.

Действительно, украинцам нужно предоставлять номер PESEL во многих учреждениях: больницах, аптеках. Между тем наших беженцев предупреждают, что эти данные могут использовать мошенники.

«Опрометчивость в таких ситуациях может привести к требованию денег или другому использованию наших данных. Вам может прийти запрос на оплату дорогостоящего электронного оборудования, интернет-контракта или непогашенных платежей по кредиту», — пояснил эксперт сайта ChronPESEL.pl

Каждый человек имеет свой уникальный номер PESEL, не меняющийся на протяжении жизни. Это централизованный набор личных данных граждан Польши и живущих там иностранцев.

«Номер PESEL содержит 11 цифр, его очень легко запомнить. Первые шесть цифр — это две последние цифры года рождения, месяц, день рождения. Далее три цифры — это налоговый номер. Десятая цифра определяет пол: для женщин она четная, для мужчин — нечетная. И последняя цифра — контрольное число», — говорит юрист Алла Маевская.

В реестре также содержится фамилия и имя человека, девичья фамилия, имена родителей, девичья фамилия матери, пол, данные документа, удостоверяющего личность, гражданство.

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