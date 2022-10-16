Украинцам в Польше доступна еще одна денежная помощь: кто ее может получить — Finance.ua
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Украинцам в Польше доступна еще одна денежная помощь: кто ее может получить

Личные финансы
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Украинцам в Польше доступна еще одна денежная помощь: кто ее может получить
Украинцам в Польше доступна еще одна денежная помощь: кто ее может получить
Международное религиозное общество The Lutheran World Federation предлагает украинским беженцам получить финансовую помощь в четырех городах Польши.
LWF — это крупнейшее мировое объединение лютеранских церквей со штаб-квартирой в Женеве. В организацию входят 148 церквей в 99 странах мира. Приоритетом организации является помощь нуждающимся по всему миру.
The Lutheran World Federation (LWF) после начала полномасштабной войны начало поддерживать украинцев, вынужденно переехавших в Польшу. Эта организация сотрудничает с УВКБ ООН и другими международными благотворительными фондами, оказывающими гуманитарную помощь украинцам.
Основными видами помощи LWF являются обеспечение продуктами и непродовольственными товарами, финансовая поддержка и забота о ментальном здоровье. Денежная помощь украинцам должна помочь им удовлетворить основные потребности и быстрее адаптироваться к текущим реалиям.

Алгоритм для получения помощи

Чтобы получить финансовую помощь от LWF, выполните следующие шаги:
1. Выберите город, куда вы можете приехать с вашей семьей, чтобы оформить помощь. Очный визит нужно совершить после того, как вашу заявку одобрят.
Города для оформления заявки:
  • Гданьск +48 794 324 029;
  • Бельско-Бяла +48 731 776 735;
  • Згеж +48 691 356 977;
  • Бытом +48 884 720 619.
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2. Отправьте SMS-сообщение в один из центров по телефону, указанному выше. Обязательно укажите:
  • ваше имя и фамилию (латиницей);
  • польский номер телефона;
  • количество членов семьи, которые находятся в Польше и нуждаются в помощи;
  • город, в котором вы проживаете;
  • наличие в семье человека с инвалидностью.
3. Ожидайте SMS-сообщения. Сотрудники LWF проверят ваши данные. После этого вы получите сообщение с адресом, датой и временем, когда вы должны прибыть в соответствующий центр для оформления помощи.
4. Приезжайте в центр. Подчеркиваем, что явиться должны все члены семьи вместе с детьми. Обязательно захватите с собой паспорт, Pesel и другие важные документы (например, справку об инвалидности).

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
visitukraine.today
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