Украинцам в Польше доступна еще одна денежная помощь: кто ее может получить — Finance.ua

Украинцам в Польше доступна еще одна денежная помощь: кто ее может получить Сегодня 17:16 — Личные финансы

Украинцам в Польше доступна еще одна денежная помощь: кто ее может получить

Международное религиозное общество The Lutheran World Federation предлагает украинским беженцам получить финансовую помощь в четырех городах Польши.

LWF — это крупнейшее мировое объединение лютеранских церквей со штаб-квартирой в Женеве. В организацию входят 148 церквей в 99 странах мира. Приоритетом организации является помощь нуждающимся по всему миру.

The Lutheran World Federation (LWF) после начала полномасштабной войны начало поддерживать украинцев, вынужденно переехавших в Польшу. Эта организация сотрудничает с УВКБ ООН и другими международными благотворительными фондами, оказывающими гуманитарную помощь украинцам.

Основными видами помощи LWF являются обеспечение продуктами и непродовольственными товарами, финансовая поддержка и забота о ментальном здоровье. Денежная помощь украинцам должна помочь им удовлетворить основные потребности и быстрее адаптироваться к текущим реалиям.

Алгоритм для получения помощи

Чтобы получить финансовую помощь от LWF, выполните следующие шаги:

1. Выберите город, куда вы можете приехать с вашей семьей, чтобы оформить помощь. Очный визит нужно совершить после того, как вашу заявку одобрят.

Города для оформления заявки:

Гданьск +48 794 324 029;

Бельско-Бяла +48 731 776 735;



Згеж +48 691 356 977;



Бытом +48 884 720 619.



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2. Отправьте SMS-сообщение в один из центров по телефону, указанному выше. Обязательно укажите:

ваше имя и фамилию (латиницей);

польский номер телефона;



количество членов семьи, которые находятся в Польше и нуждаются в помощи;



город, в котором вы проживаете;



наличие в семье человека с инвалидностью.



3. Ожидайте SMS-сообщения. Сотрудники LWF проверят ваши данные. После этого вы получите сообщение с адресом, датой и временем, когда вы должны прибыть в соответствующий центр для оформления помощи.

4. Приезжайте в центр. Подчеркиваем, что явиться должны все члены семьи вместе с детьми. Обязательно захватите с собой паспорт, Pesel и другие важные документы (например, справку об инвалидности).

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