В Польше собираются сократить помощь беженцам из Украины — Finance.ua
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В Польше собираются сократить помощь беженцам из Украины

Личные финансы
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В Польше собираются сократить помощь беженцам из Украины
В Польше собираются сократить помощь беженцам из Украины
Украинские переселенцы в Польше будут оплачивать предоставленное государством жилье. Соответствующие изменения в специальный закон об украинских беженцах может утвердить Совет министров в ближайшее время.
Об этом сообщает издание ukrayina.pl.
Речь идет об украинцах, которые приезжали в Польшу с 24 февраля 2022 и поселились в общежитиях или гостиницах. По информации издания, в таком жилье проживают 80 тысяч украинских беженцев.
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«Не должно быть, чтобы украинцы оставались в таких местах несколько месяцев, не говоря уже о годе. Мы должны создать условия, чтобы они нормально жили в Польше», — говорит Каролина Лукасевич из Центра миграционных исследований Варшавского университета.
Эксперт издания из правительства объясняет, что все чаще случаются ситуации, когда беженцы работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы на их пребывание несет государство. Однако власти могут согласиться на вариант с частичной оплатой жилья для беженцев. К примеру, не будут платить пенсионеры, инвалиды, многодетные матери-одиночки.
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Как пишет издание, в Польше к концу августа 2022 года находилось около 2,2 млн украинцев. Из них почти миллион — это беженцы, еще до 1,2 млн человек — те, кто жил и работал в стране до войны.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Фокус
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