Украинцам раздадут деньги на оздоровление: кто может рассчитывать на помощь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам раздадут деньги на оздоровление: кто может рассчитывать на помощь

Личные финансы
60
Украинцам раздадут деньги на оздоровление: кто может рассчитывать на помощь
Украинцам раздадут деньги на оздоровление: кто может рассчитывать на помощь
Украинское законодательство предусматривает материальную помощь на оздоровление для работников бюджетных учреждений, финансируемую из фонда оплаты труда и рассчитываемую как составную часть ежегодного отпуска. Эта помощь может быть получена только при наличии соответствующих заявлений и приказа от работодателя.
Украинское законодательство предусматривает предоставление работникам бюджетных учреждений материальной помощи на оздоровление. OBOZ.UA узнал, какие действуют правила по оздоровительным выплатам в 2024 году.
Эта помощь является составной частью ежегодного отпуска и направлена ​​на сохранение и улучшение здоровья работников. Определено, что материальную помощь на оздоровление могут получить следующие категории работников:
  • государственные служащие;
  • должностные лица местного самоуправления;
  • педагогический персонал;
  • работники медицинских и фармацевтических учреждений;
  • библиотекари;
  • работники домов культуры и музеев.
Эта помощь финансируется из фонда оплаты труда, поэтому ее размер приравнивается к заработной плате. В 2024 году на нее начисляется налог на доходы физических лиц и военный сбор.
Условия получения этой помощи определяются нормативной базой и различаются для разных категорий работников. Она предоставляется в пределах фонда оплаты труда и планируется заранее, включая ее в смету учреждений и предприятий.
Обычно работники бюджетных учреждений получают помощь в размере не более одного должностного оклада ежегодно во время ежегодного отпуска. Однако для государственных служащих и служащих органов местного самоуправления размер этой помощи пропорционален среднемесячной заработной плате.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.