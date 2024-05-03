Украинцам раздадут деньги на оздоровление: кто может рассчитывать на помощь — Finance.ua

Украинцам раздадут деньги на оздоровление: кто может рассчитывать на помощь Сегодня 09:44 — Личные финансы

Украинцам раздадут деньги на оздоровление: кто может рассчитывать на помощь

Украинское законодательство предусматривает материальную помощь на оздоровление для работников бюджетных учреждений, финансируемую из фонда оплаты труда и рассчитываемую как составную часть ежегодного отпуска. Эта помощь может быть получена только при наличии соответствующих заявлений и приказа от работодателя.

Украинское законодательство предусматривает предоставление работникам бюджетных учреждений материальной помощи на оздоровление. OBOZ.UA узнал, какие действуют правила по оздоровительным выплатам в 2024 году.

Эта помощь является составной частью ежегодного отпуска и направлена ​​на сохранение и улучшение здоровья работников. Определено, что материальную помощь на оздоровление могут получить следующие категории работников:

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления;

педагогический персонал;

работники медицинских и фармацевтических учреждений;

библиотекари;

работники домов культуры и музеев.

Эта помощь финансируется из фонда оплаты труда, поэтому ее размер приравнивается к заработной плате. В 2024 году на нее начисляется налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Условия получения этой помощи определяются нормативной базой и различаются для разных категорий работников. Она предоставляется в пределах фонда оплаты труда и планируется заранее, включая ее в смету учреждений и предприятий.

Обычно работники бюджетных учреждений получают помощь в размере не более одного должностного оклада ежегодно во время ежегодного отпуска. Однако для государственных служащих и служащих органов местного самоуправления размер этой помощи пропорционален среднемесячной заработной плате.

Обозреватель По материалам:

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