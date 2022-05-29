Украинцам разъяснили ситуацию о якобы повышении втрое цен на отопление — Finance.ua

Украинцам разъяснили ситуацию о якобы повышении втрое цен на отопление

Сегодня 10:00 — Казна и Политика

По сети активно распространяется информация, что цены на отопление для украинцев возрастут втрое. В Центре противодействия дезинформации объяснили ситуацию по голубому топливу.

Соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграмм-канале Центра.

Отмечается, что 10 мая Кабмином был одобрен законопроект, вводящий мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей. Подтвердили эту информацию и в «Нафтогазе», отметив, что на платежках украинцев это никак не отразится.

В настоящее время цена газа составляет 7,96 гривны за куб. Известно, что договоры с компаниями и домохозяйствами будут автоматически продлены.

Накануне в СНБО также опровергли информацию, что из-за большого спроса и возможности заработать в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену на соль. Тоже есть предположение, что всю соль выкупили производители колбас и заводы по консервации — это тоже неправда.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.