Украинцам разъяснили ситуацию о якобы повышении втрое цен на отопление — Finance.ua
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Украинцам разъяснили ситуацию о якобы повышении втрое цен на отопление

Сегодня 10:00Казна и Политика
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По сети активно распространяется информация, что цены на отопление для украинцев возрастут втрое. В Центре противодействия дезинформации объяснили ситуацию по голубому топливу.
Соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграмм-канале Центра.
Отмечается, что 10 мая Кабмином был одобрен законопроект, вводящий мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей. Подтвердили эту информацию и в «Нафтогазе», отметив, что на платежках украинцев это никак не отразится.
В настоящее время цена газа составляет 7,96 гривны за куб. Известно, что договоры с компаниями и домохозяйствами будут автоматически продлены.
Накануне в СНБО также опровергли информацию, что из-за большого спроса и возможности заработать в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену на соль. Тоже есть предположение, что всю соль выкупили производители колбас и заводы по консервации — это тоже неправда.
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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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