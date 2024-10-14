Украинцам назвали регионы, лидирующие в рейтинге нелегальных АЗС — Finance.ua
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Украинцам назвали регионы, лидирующие в рейтинге нелегальных АЗС

Фондовый рынок
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Украинцам назвали регионы, лидирующие в рейтинге нелегальных АЗС
Украинцам назвали регионы, лидирующие в рейтинге нелегальных АЗС
Почти четверть всех нелегальных АЗС в Украине работает во Львовской области, по 10% - в Одесской и Ивано-Франковской областях.
Об этом говорится в релизе Нефтегазовой ассоциации Украины.
По состоянию на сентябрь 2024 года количество АЗС с признаками незаконной деятельности в Украине снова возросло и достигло 419 объектов.
Лидирует в списке Львовская область с 98 нелегальными станциями (23%), за ней следуют Одесская (42 станции, 10%) и Ивано-Франковская (41 станция, 10%).
Несмотря на усилия правительства, нелегальные АЗС продолжают работать, «подрывая экономику, создавая недобросовестную конкуренцию для легальных участников рынка и представляя угрозу гражданам и окружающей инфраструктуре», — говорится в сообщении ассоциации.
По материалам:
Економічна Правда
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