Украинцам назвали регионы, лидирующие в рейтинге нелегальных АЗС — Finance.ua

Украинцам назвали регионы, лидирующие в рейтинге нелегальных АЗС Сегодня 17:35 — Фондовый рынок

Украинцам назвали регионы, лидирующие в рейтинге нелегальных АЗС

Почти четверть всех нелегальных АЗС в Украине работает во Львовской области, по 10% - в Одесской и Ивано-Франковской областях.

Об этом говорится в релизе Нефтегазовой ассоциации Украины.

По состоянию на сентябрь 2024 года количество АЗС с признаками незаконной деятельности в Украине снова возросло и достигло 419 объектов.

Лидирует в списке Львовская область с 98 нелегальными станциями (23%), за ней следуют Одесская (42 станции, 10%) и Ивано-Франковская (41 станция, 10%).

Несмотря на усилия правительства, нелегальные АЗС продолжают работать, «подрывая экономику, создавая недобросовестную конкуренцию для легальных участников рынка и представляя угрозу гражданам и окружающей инфраструктуре», — говорится в сообщении ассоциации.

Економічна Правда По материалам:

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